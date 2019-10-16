Galatasaray'da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

16.10.2019 13:40

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı çalışmayla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 taktik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda Radamel Falcao ve Mario Lemina, fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yaptı.

Christian Luyindama ise kendisi için hazırlanan program dahilinde kondisyona ve saha adaptasyonuna yönelik özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Emre Akbaba da kendisi için hazırlanan özel program dahilinde salonda kuvvet ve sahada topla adaptasyona yönelik bir çalışma uyguladı.

Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 17.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele öncesi kampa girecek.

(İHA)

Kaynak: İHA