Galatasaray'da Muslera 220 gün sonra döndü
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Galatasaray'da Muslera 220 gün sonra döndü

20.01.2021 18:34 | Son Güncelleme: 20.01.2021 18:38
Galatasaray'da Muslera 220 gün sonra döndü

Galatasaray'ın Yukatel Denizlispor ile oynadığı Süper Lig 20'nci hafta müsabakasında sarı kırmızılı takımın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, 220 gün sonra sahalara döndü.

Galatasaray'ın Yukatel Denizlispor ile oynadığı Süper Lig 20'nci hafta müsabakasında sarı kırmızılı takımın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, 220 gün sonra sahalara döndü.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun 27'nci haftasında Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a konuk olduğu karşılaşmada aldığı darbe sonucunda sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Fernando Muslera, Yukatel Denizlispor maçıyla birlikte formasına kavuştu. 220 gün yeşil zeminden uzak kalan Muslera, sarı kırmızılı takımın ligin 20'nci haftasında oynadığı Yukatel Denizlispor maçında hem formasını hem de kaptanlık pazubandını geri aldı.


Galatasaray'da Muslera 220 gün sonra döndü
Galatasaray'da Muslera 220 gün sonra döndü
Galatasaray'da Muslera 220 gün sonra döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ata SELÇUK

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