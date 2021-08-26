Galatasaray'da 4'lü veda! Mohamed, Babel, Falcao ve Marcao ayrılıyor
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Galatasaray'da 4'lü veda! Mohamed, Babel, Falcao ve Marcao ayrılıyor

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Sarı-Kırmızılı takımda Mostafa Mohamed, Ryan Babel, Radamel Falcao yol ayrımında. Falcao ile fesih sözleşme şartları üzerine görüşmeler devam ediyor. Büyük ölçüde anlaşmaya varıldı. Feghouli ve Diagne'nin iyi performansı Babel'i devre dışı bıraktı. Marcao ise satış listesinde. 10 milyon euro seviyelerinde gelir bekleniyor. Bu sezona kötü başlayan Mostafa Mohamed'e Fransız takımlarının ciddi ilgisi var, satılması yüksek olasılık.

Olimpiu Morutan'ın imzasıyla beraber 9'uncu transferini yapan Aslan'da satış gündemi de hareketlendi. Marcao'nun vedası kapıda. Radamel Falcao, Ryan Babel ve Mostafa Mohamed'le de yolların ayrılması an meselesi.

MARCAO SATIŞI

Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray, Marcao'nun satışından yüksek bir gelir bekliyor. Ancak beklenen rakamın altına satış yapılmayacak. Marcao'nun takımda kalma durumu, diğer üç futbolcuya göre daha fazla. Maaş yükünü de azaltmaya çalışan Cim-Bom, bu konuda en çok Falcao'da sorun yaşadı.

Galatasaray'da Mohamed, Babel ve Falcao'ya veda

AYRILMAK İSTİYOR

Sarı-kırmızılılarda fesih için kararlı olduklarını oyuncuya iletti. Kolombiyalı yıldız da artık uzlaşma aşamasına geldi. Galatasaraylı yetkililerle, Falcao arasında fesih görüşmeleri başladı. Sarı-kırmızılılar iki tarafın da mutlu olacağı bir anlaşmayla bu defteri kısa sürede kapatmayı hedefliyor.

Galatasaray'da Mohamed, Babel ve Falcao'ya veda

FEGHOULİ VE DİAGNE KALIYOR

Sezonun açılışında takımın yıldızlarından olan Feghouli ve Diagne'nin, kadroda tutulmasına karar verildi. Feghouli'nin indirim yapması bekleniyor. 2,5 milyon euro maaşı olan Babel, iyice gözden düştü. Bedelsiz şekilde, anlaşma sağladığı bir takıma gitmesine izin verilecek.

Galatasaray'da Mohamed, Babel ve Falcao'ya veda

MOSTAFA FRANSA YOLCUSU

Galatasaray yönetimi, Mostafa Mohamed'e Fransa Ligi'nde ilgi olduğunu doğruladı. Satılma ihtimali de hiç azımsanmayacak düzeyde

Galatasaray'da 4'lü veda! Mohamed, Babel, Falcao ve Marcao ayrılıyor
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Haber Yorumları (1)
ÇINAR SARAÇ: Geçen sene bu zamanlar mohammedi göklere çıkartanlar şimdi beğenmeyip gönderiyor , Türkiye Ligi kadar kötü bir lig yok
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