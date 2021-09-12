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Galatasaray'da 3 değişiklik

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray'da 3 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Kasımpaşa karşılaşmasının 11'ine göre Trabzonspor karşısında 3 değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Kasımpaşa karşılaşmasının 11'ine göre Trabzonspor karşısında 3 değişiklik yaptı.

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, milli takım arasından önce son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre 3 değişiklik yaptı. Terim, Sacha Boey, Barış Alper Yılmaz ve Mbaye Diagne'nin yerine DeAndre Yedlin, Emre Kılınç ve Halil Dervişoğlu'na görev verdi. Arda Turan Boey, Barış ve Sofiane Feghouli sakatlıklarında dolayı, Marcao da kart cezasından dolayı kadroda yer almıyor.

Bu sezon tekrar takıma katılan Halil Dervişoğlu, ilk maçında Trabzonspor karşısına 11'de başladı.

Eski takımı Çaykur Rizespor ile yaşanan sorundan dolayı sezon başında lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan, Trabzonspor mücadelesiyle birlikte ilk kez 21 kişilik kadroda yer aldı.

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor karşısına; Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Patrick Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu 11' ile çıktı.

Yedeklerde ise Fatih Öztürk, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Aytaç Kara ve Mbaye Diagne bekledi. - İSTANBUL

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