Galatasaray-Çaykur Rizespor maçından notlar
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Galatasaray-Çaykur Rizespor maçından notlar

19.03.2021 19:17 | Son Güncelleme: 19.03.2021 19:21
Galatasaray-Çaykur Rizespor maçından notlar

Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahada yer aldı.

Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahada yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımın geçen hafta deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 yendiği müsabakada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Taylan Antalyalı, karşılaşmanın kadrosunda bulunmadı.

Teknik direktör Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçında Taylan Antalyalı'nın yerine Oghenekaro Etebo'ya görev verdi.

Galatasaray müsabakaya Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Oghenekaro Etebo, Emre Kılınç, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Mustafa Muhammed ve Radamel Falcao 11'iyle çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Arda Turan ve Sofiane Feghouli oturdu.

Galatasaray yine çift santrforla çıktı

Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor maçından sonra Çaykur Rizespor karşılaşmasına da çift santrforla çıktı.

Fatih Terim, devre arasında transfer edilen Mustafa Muhammed ile Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'yu bu hafta da hücumda birlikte görevlendirdi.

Öte yandan, kar yağışı nedeniyle ligin 25. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçta zarar gören stat zemininin hala düzelmediği görüldü.

Rasim Öztekin'in fotoğrafı tribünde

Önceki hafta vefat eden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'in büyük boy fotoğrafı maç öncesinde tribüne konuldu.

Galatasaray Kulübünün divan kurulu üyesi de olan Öztekin'in Anadolu Ajansı muhabiri Berk Özkan tarafından daha önce bir maçta çekilen fotoğrafı, Türk Telekom Stadı'nda müsabakaları takip ettiği koltuğa bırakıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Türk tiyatrosu ve sinemasının usta oyuncusu Rasim Öztekin, bu akşam Türk Telekom Stadı'nda her zamanki yerinden en büyük aşkı Galatasaray'ın yanında. Unutulmayacaksın büyük usta." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan karşılaşma öncesinde, 16 Mart Salı günü vefat eden Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erhan Önal için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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