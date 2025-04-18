Galatasaray Bodrum maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? GS Bodrumspor kadrosu

Galatasaray Bodrumspor maç kadrosu 11'ler! Galatasaray Bodrumspor maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Galatasaray Bodrumspor maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Galatasaray Bodrumspor ilk 11'ler açıklanıyor. Galatasaray Bodrumspor muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

GALATASARAY BODRUMSPOR MAÇ KADROSU

Galatasaray Bodrumspor 11'leri henüz açıklanmadı. Muhtemel 11'ler ise şöyle:

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Barış Alper, Sara, Yunus, Osimhen

Bodrumspor: Sousa, Celutska, Ajeti, Ali, Cenk, Taylan, Seferi, Fredy, Bardhi, Okita, Puşcaş

Galatasaray'da 2 futbolcu yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Reeder Samsunspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Macar futbolcu Roland Sallai ile sakatlığı bulunan Danimarkalı savunma oyuncusu Elias Jelert, Sipay Bodrum FK karşısında görev yapamayacak.

Tedavisine devam edilen Kaan Ayhan'ın durumu ise son antrenmanın ardından belli olacak.

Frankowski'nin cezası bitti

Galatasaray'ın Polonyalı sağ beki Przemyslaw Frankowski, Sipay Bodrum FK karşısında görev alabilecek.

Beşiktaş karşılaşmasında kırmızı kart gören Przemyslaw Frankowski, cezası tamamlandığı için Sipay Bodrum FK maçında oynayabilecek.

Dört futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da 4 futbolcu Sipay Bodrum FK maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, yarın sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki ikas Eyüpspor maçında oynayamayacak.