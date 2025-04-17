Galatasaray Bodrum FK muhtemel 11'ler! Galatasaray Bodrum FK ilk 11 belli oldu mu?

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Peki, Galatasaray Bodrum FK ilk 11 belli oldu mu? İşte, Galatasaray Bodrum FK muhtemel 11'ler!

GALATASARAY-BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Galatasaray-Bordum FK maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Galatasaray ile Sipay Bodrum FK 2. randevuda

Galatasaray, bu sezon ilk kez Süper Lig'de yer alan Sipay Bodrum FK'ye karşı yarın 2. maçına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Sipay Bodrum FK ile sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçı 1-0 kazanmıştı.

Bu sezon ligde sadece Beşiktaş'a yenildi

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de sadece Beşiktaş'a mağlup oldu.

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya kadar ligdeki son 28 maçında mağlup olmayan sarı-kırmızılı takımın yenilmezlik serisi, 2-1'lik Beşiktaş mağlubiyetiyle sona erdi.

Sahasındaki son 14 lig maçını kaybetmedi

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 14 lig maçında mağlup olmadı.

Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden "Cimbom", bu sezonda RAMS Park'ta çıktığı 14 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu 14 maçta 11 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

2 futbolcu forma giyemeyecek

Galatasaray'da 2 futbolcu yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Reeder Samsunspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Macar futbolcu Roland Sallai ile sakatlığı bulunan Danimarkalı savunma oyuncusu Elias Jelert, Sipay Bodrum FK karşısında görev yapamayacak.

Tedavisine devam edilen Kaan Ayhan'ın durumu ise son antrenmanın ardından belli olacak.

Frankowski'nin cezası bitti

Galatasaray'ın Polonyalı sağ beki Przemyslaw Frankowski, Sipay Bodrum FK karşısında görev alabilecek.

Beşiktaş karşılaşmasında kırmızı kart gören Przemyslaw Frankowski, cezası tamamlandığı için Sipay Bodrum FK maçında oynayabilecek.

Dört futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da 4 futbolcu Sipay Bodrum FK maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, yarın sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki ikas Eyüpspor maçında oynayamayacak.

En büyük gol umudu Osimhen

Sarı-kırmızılı ekibin yarınki müsabakada en önemli gol ayağı Victor Osimhen olacak.

Bu sezon 24 Süper Lig maçında 21 kez fileleri havalandırarak gol krallığında zirvede yer alan Osimhen, performansıyla sarı-kırmızılı takımı adeta sırtlıyor.

Son 5 Süper Lig maçında 7 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, yarınki maçta Galatasaray'ın gole en yakın oyuncusu olacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 karşılaşmada 6 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'ye 2 gol attı.

GALATASARAY BODRUM FK MUHTEMEL 11'LER!

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Sara, Torreira, Lemina, Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Morata

Bodrum FK: Diogo Sousa, Ajeti, Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Fredy, Seferi, Puşcaş, Bardhi, Okita

OSIMHEN ZİRVEDE

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, rakip fileleri havalandırmaya devam ediyor. Süper Lig'de 24 maçta görev alan Osimhen, 21 kez rakip ağları sarstı ve takımının en golcü ismi olarak yer alıyor. Ligde son 7 maçta 9 gol kaydeden 26 yaşındaki futbolcu, ayrıca ligde gol krallığı yarışında da zirvede bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 gol atan Victor Osimhen, bu sezon toplam 29 gol sevinci yaşadı.

6 maçlık yenilmezlik serisinin ardından sahasında Fenerbahçe'ye boyun eğen Bodrumspor ise devamında bir galibiyet ve bir beraberlik alarak 34 puanla haftayı kapadı.

Süper Lig'de 32. haftanın maç programı şöyle:

18 Nisan Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor (Mersin)

20.00 Galatasaray-Sipay Bodrum FK (RAMS Park)

19 Nisan Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)

19.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)

20 Nisan Pazar:

13.30 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor (Çaykur Didi)

19.00 Fenerbahçe-Bellona Kayserispor (Ülker)

21 Nisan Pazartesi:

20.00 Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor (Gain Park)