Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamaları sonrası ortalık yangın yerine döndü! Taraftarın, TFF'ye tepkisi çok büyük
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamaları sonrası ortalık yangın yerine döndü! Taraftarın, TFF'ye tepkisi çok büyük

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın Oğulcan Çağlayan'ın lisansı ve Marcao'ya verilen 8 maç cezaya ilişkin yaptığı açıklamaların ardından sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada TFF'ye karşı kazan kaldırdı. "Galatasaray düşmanı TFF" etiketi altında organize olan taraftarlar TFF'ye yönelik öfke dolu paylaşımlar yaptı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas bugün yaptığı açıklamada, TFF'nin haksız kararlarla sarı-kırmızılı takıma diz çöktürmek amacında olduğunu söyledi. Bu ifadelerin ardından sarı-kırmızılı taraftarlardan sosyal medyada TFF'ye tepki yağdı.

"GALATASARAY'IN ÇÖZÜM ODAKLI İRADESİNİ ZAAF OLARAK GÖRMEYİN"

Oğulcan Çağlayan'ın transferine ilişkin Çaykur Rizespor'la yaşanan ihtilaf ve Marcao'ya verilen 8 maçlık cezaya ilişkin konuşan Burak Elmas, TFF ve kurullarının Galatasaray'a bedel ödetmeye çalıştığını söyledi. Elmas yaptığı açıklamada, "Galatasaray bedeli neyse öder ve bunun altında ezilirsiniz. Sizi son kez uyarıyorum. Galatasaray bugüne kadar buna benzer birçok mücadele verdi. Galatasaray'ın çözüm odaklı iradesini zaaf olarak görmeyin. Galatasaray bundan sonra bütün bu olayların takipçisidir" dedi.

TFF'YE YÖNELİK TEPKİ PAYLAŞIMLARI 20 BİNİ GEÇTİ

Burak Elmas'ın bu açıklamalarının üzerine sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada TFF'ye yönelik organize oldu. "Galatasaray düşmanı TFF" etiketiyle20 binin üzerinde paylaşım yapan taraftarlar, TFF'ye ateş püskürdü.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamaları sonrası ortalık yangın yerine döndü! Taraftarın, TFF'ye tepkisi çok büyük
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamaları sonrası ortalık yangın yerine döndü! Taraftarın, TFF'ye tepkisi çok büyük
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamaları sonrası ortalık yangın yerine döndü! Taraftarın, TFF'ye tepkisi çok büyük
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamaları sonrası ortalık yangın yerine döndü! Taraftarın, TFF'ye tepkisi çok büyük
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Ali Gülhan
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Haber Yorumları (4)
EMRAH TOSUNOGLU: Burak elmas senden çok ümitliydik genç ve vizyon sahibi ve dinamik bir kişi oldugunuzu ve gs yi yeniden yükselişe geçireceğinizi düşünüyorduk gs liler olarak ama bence siz dursun Özbekten bile daha kötüsünüz kural belli zaten marcao nun cezas 5 ila 10 maç arası bişey di zaten hakketdigi cezayı aldı kasıtlı bi şey yok sizinki tamamen algı
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METİN DEMİR: gsye yılardır yapılan üvey evlat muamelesi bu senede devam edecek anlaşılan helal olsun başkan tam gerektiği gibi konuşmuş
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FATİH : başarısızlığı örtmenin en güzel yolu. sen psv den 5 yerken de tff vardı herhalde karşında?taraftarın da maşallahı var bravo yani. elin gavuru gencecik futbolcumuzu dövecek bizimkilerde adama 5-6 değilde neden 8 verildi diyor. o pis futbolcu müsveddesinin takımda ne işi var diyen yok bravo.
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamaları sonrası ortalık yangın yerine döndü! Taraftarın, TFF'ye tepkisi çok büyük - Haberler Spor
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