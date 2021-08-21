Galatasaray Başkanı Burak Elmas, gazeteci Tahir Kum'la atıştı
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, gazeteci Tahir Kum'la atıştı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Gazeteci Tahir Kum, dün Başkan Burak Elmas'ın ve Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'in açıklamalarına ilişkin olarak 'senaryoları çökecek' paylaşımı yaptı. Burak Elmas da bu paylaşımı alıntılayıp, "Türk Futbolunun geleceğini kendi çıkarları uğruna heba etmekten çekinmeyen zihniyetin temsilcilerinin rahatsızlıklarını anlayabiliyoruz!" yanıtı verdi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, dün kulüp televizyonunda TFF ve kurulları hakkında çok sert açıklamalar yaptı. Epözdemir geçtiğimiz haftalarda Oğulcan Çağlayan'la ilgili Tahkim'in ilettiği karar hakkında, "Oy çokluğu ile alınmış yazıyor ama bize gelen evrakta oy birliği yazıyor. Bu hukuk garabetidir" demişti.

"ALTINDA KALIRSINIZ"

Burak Elmas da Oğulcan Çağlayan ve Marcao kararlarıyla ilgili konuştu dün. Elmas, "Oğulcan ile ilgili protolle bizi Marcao'nun cezası ile tehdit ediyorlar. Galatasaray'a karşı lobi ve suç örgütü var. Galatasaray bedeli öder ama altında kalırsınız" diye çıktı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, gazeteci Tahir Kum'la atıştı

"BİLGİ NOTUYLA ÇÖKMESİ GİBİ"

Hürriyet Gazetesi yazarı Tahir Kum Elmas ve Epözdemir'in basın toplansıyla ilgili, "Sn Burak Elmas ve Sn Rezan Epözdemir'in Oğulcan ve Marcao konusunda 'senaryolarının' çökmesi an meselesidir. Tıpkı Sn.Epözdemir'in; Tahkim'in son Oğulcan kararıyla ilgili, "oy birliği" konusundaki "senaryosunun" aynı toplantıda kendisine gelen bilgi notuyla çökmesi gibi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, gazeteci Tahir Kum'la atıştı

"RAHATSIZLIKLARINI ANLAYABİLİYORUZ"

Başkan Burak Elmas da bu paylaşımı alıntılayıp, "Türk Futbolunun geleceğini kendi çıkarları uğruna heba etmekten çekinmeyen zihniyetin temsilcilerinin rahatsızlıklarını anlayabiliyoruz!" yanıtını verdi. Ardından Galatasaraylı taraftarlardan Tahir Kum'a tepkiler yükseldi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, gazeteci Tahir Kum'la atıştı

"KARAR SAATİ 16.00"

Kum ilerleyen saatlerde bir paylaşım daha yaptı. Bu paylaşımda "İddiaya göre; Galatasaray, Rizespor'un gönderdiği ve 17.00'a kadar imzalanmasını istediği protokolle tehdit edildi. İmzalanmayınca da Marcao'nun cezası 8 maça yükseltildi. Bilgi notu; PFDK'nın karar saati 16.00" ifadelerine yer verdi. Kum'un bu gönderisine ise bir yanıt gelmedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, gazeteci Tahir Kum'la atıştı
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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