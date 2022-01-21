Galatasaray'a müjde gibi müjde! Gedson'u getirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı

Jorge Jesus'tan sonra Benfica'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Verissimo, 5 oyuncunun ismini yönetime verdi. Satış listesinde yer alan futbolcular arasında Galatasaray'ın gözbebeği Gedson da var. Gedson'un Benfica'da artık bir geleceği yok.

Galatasaray'ın sezon başında almak için büyük uğraş verdiği Gedson Fernandes'te düğüm tamamen çözüldü. Yeni teknik direktör Verissimo ile yapılanmaya giden Portekiz ekibi, bütçe yaratmak bazı futbolcularla yolları ayıracak.

LİSTEDE GEDSON DA VAR

Portekiz'de Benfica'ya yakınlığıyla bilinen ünlü Abola gazetesi, satış listesine koyulan futbolcuları paylaştı. 5 kişilik listede Galatasaray'ın gözbebeği Gedson Fernandes de var.

TERİM'İN PRENSİ

Fatih Terim, Gedson Fernandes'in transferi için çok uğraş vermişti ancak futbolcunun takımda kalmasına karar verilmişti. Gedson bu sezon yalnızca 3 lig maçına çıkabildi. Galatasaray, transfer döneminde kesin olarak 6 numara transferi yapacak. Yeni teknik direktör Torrent'in, Gedson'a yaklaşımı hakkında pek bilgi yok. İspanyol hoca onay verirse bu transfer kolaylıkla bitirilecek. Bu transferin Torrent'in onay vermemesi halinde gerçekleşmeme ihtimali de var.

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