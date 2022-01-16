Galatasaray: 4-2

STAT: Yeni Hatay

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Aleks Taşçıoğlu, Bilal Erdem Bayık

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Galatasaray'yı 4-2 mağlup etti.

6'ncı dakika oyun durdu ve geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden Ahmet Çalık alkışlarla anıldı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray, deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu.