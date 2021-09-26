Galakticos VCT Game Changers'de mücadele edecek kadın kadrosunu duyurdu
Galakticos kadın VALORANT ekibini açıkladı.
Galakticos ekibi sosyal medya hesabından, VCT Game Changers turnuvasında mücadele edecek kadın takımı Galakticos Sirens'in oyuncularını açıkladı.
Galakticos Sirens takımında yer alan oyuncular:
Kiara - Oyuncu
Luie - Oyuncu
Vania - Oyuncu
Magenta - Oyuncu
Korry1 - Koç
Organizasyon kadroyu duyururken "Güç sizinle olsun, başarılar!" notunu da ekledi. Ekibe ve oyunculara başarılar diliyoruz.
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