Galakticos VCT Game Changers'de mücadele edecek kadın kadrosunu duyurdu

Galakticos ekibi sosyal medya hesabından, VCT Game Changers turnuvasında mücadele edecek kadın takımı Galakticos Sirens'in oyuncularını açıkladı.

Galakticos Sirens takımında yer alan oyuncular:

Kiara - Oyuncu

Luie - Oyuncu

Vania - Oyuncu

Magenta - Oyuncu

Korry1 - Koç

Organizasyon kadroyu duyururken "Güç sizinle olsun, başarılar!" notunu da ekledi. Ekibe ve oyunculara başarılar diliyoruz.

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