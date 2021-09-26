Galakticos VCT Game Changers'de mücadele edecek kadın kadrosunu duyurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galakticos VCT Game Changers'de mücadele edecek kadın kadrosunu duyurdu

Playerbros - Haberler | Gamegar
Galakticos VCT Game Changers'de mücadele edecek kadın kadrosunu duyurdu

Galakticos kadın VALORANT ekibini açıkladı.

Galakticos ekibi sosyal medya hesabından, VCT Game Changers turnuvasında mücadele edecek kadın takımı Galakticos Sirens'in oyuncularını açıkladı.

Galakticos Sirens takımında yer alan oyuncular:

Kiara - Oyuncu

Luie - Oyuncu

Vania - Oyuncu

Magenta - Oyuncu

Korry1 - Koç

Organizasyon kadroyu duyururken "Güç sizinle olsun, başarılar!" notunu da ekledi. Ekibe ve oyunculara başarılar diliyoruz.

Playerbros - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Sezai Temelli Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Seda Sayan Amelia Hamlin Özge Özpirinçci Yiğit Marcus Aral
Spor Fatih Terim Ali Palabıyık Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Galakticos VCT Game Changers'de mücadele edecek kadın kadrosunu duyurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 16:01:25. #1.17#