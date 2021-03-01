GAFAM açılımı nedir, ne demek? GAFAM hangi markaların kısaltmasıdır, ne anlama geliyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

GAFAM açılımı nedir, ne demek? GAFAM hangi markaların kısaltmasıdır, ne anlama geliyor?

01.03.2021 17:45 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:50
GAFAM açılımı nedir, ne demek? GAFAM hangi markaların kısaltmasıdır, ne anlama geliyor?

Vatandaşlar son zamanlarda gündemde olan GAFAM kısaltmasının açılımı ne demek merak ediyor. Sosyal medyada da sıkça karşımıza çıkan bu kısaltmanın anlamı nedir, açılımı nedir? GAFAM ne demek, uzun hali nedir? Detaylar haberimizde.

GAFAM baş harfleri hangi markaları oluşturuyor? GAFAM kısaltmasının açılımı nedir? GAFAM uzun hali nedir? GAFAM ne demek, ne anlama geliyor?

GAFAM KISALTMASININ AÇILIMI NEDİR?

GAFAM, (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) markalarının baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

GAFAM kısaltmasındaki markalar şu şekilde:

(G) Google

(A) Amazon

(F) Facebook

(A) Apple

(M) Microsoft

GAFAM MARKALARININ PİYASA DEĞERLERİ

Bu markaların piyasa değerleri ise aşağıdaki gibidir:

(G) Google : 1368 Milyar Dolar

(A) Amazon : 1557 Milyar Dolar

(F) Facebook : 734 Milyar Dolar

(A) Apple : 2036 Milyar Dolar

(M) Microsoft : 1753 Milyar Dolar

Markalar arasında en pahalı değere sahip olan marka Apple'dır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özlem Zengin Fahrettin Koca Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Sinan Akçıl Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Ünal Karaman Osman Özköylü Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: GAFAM açılımı nedir, ne demek? GAFAM hangi markaların kısaltmasıdır, ne anlama geliyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 18:03:34. #1.16#
title