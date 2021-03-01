GAFAM açılımı nedir, ne demek? GAFAM hangi markaların kısaltmasıdır, ne anlama geliyor?
Vatandaşlar son zamanlarda gündemde olan GAFAM kısaltmasının açılımı ne demek merak ediyor. Sosyal medyada da sıkça karşımıza çıkan bu kısaltmanın anlamı nedir, açılımı nedir? GAFAM ne demek, uzun hali nedir? Detaylar haberimizde.
GAFAM baş harfleri hangi markaları oluşturuyor? GAFAM kısaltmasının açılımı nedir? GAFAM uzun hali nedir? GAFAM ne demek, ne anlama geliyor?
GAFAM KISALTMASININ AÇILIMI NEDİR?
GAFAM, (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) markalarının baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.
GAFAM kısaltmasındaki markalar şu şekilde:
(G) Google
(A) Amazon
(F) Facebook
(A) Apple
(M) Microsoft
GAFAM MARKALARININ PİYASA DEĞERLERİ
Bu markaların piyasa değerleri ise aşağıdaki gibidir:
(G) Google : 1368 Milyar Dolar
(A) Amazon : 1557 Milyar Dolar
(F) Facebook : 734 Milyar Dolar
(A) Apple : 2036 Milyar Dolar
(M) Microsoft : 1753 Milyar Dolar
Markalar arasında en pahalı değere sahip olan marka Apple'dır.