GAFAM açılımı nedir, ne demek? GAFAM hangi markaların kısaltmasıdır, ne anlama geliyor?

Vatandaşlar son zamanlarda gündemde olan GAFAM kısaltmasının açılımı ne demek merak ediyor. Sosyal medyada da sıkça karşımıza çıkan bu kısaltmanın anlamı nedir, açılımı nedir? GAFAM ne demek, uzun hali nedir? Detaylar haberimizde.