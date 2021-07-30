Gabon'daki İvindo Ulusal Parkı UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
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Gabon'daki İvindo Ulusal Parkı UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı

Gabon'daki İvindo Ulusal Parkı UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Afrika ülkelerinden Gabon'da bulunan İvindo Ulusal Parkı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

Afrika ülkelerinden Gabon'da bulunan İvindo Ulusal Parkı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

UNESCO'dan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin önde gelen parklarından biri olan İvindo'nun, farklı türlerde hayvan ve bitkilere ev sahipliği yaptığı; 300 bin hektarlık alana sahip parkın, Dünya Mirası Listesi'ne alındığı bildirildi.

Nehir ve şelalelerin de bulunduğu İvindo Ulusal Parkı'nda farklı türlerdeki bitkilerin yanı sıra orman fili, goril, şempanze ve leopar gibi birçok hayvan türü de bulunuyor.

Topraklarının yüzde 11'ini oluşturan 13 ulusal parka sahip Gabon'da, 20 deniz koruma alanı bulunuyor.

Ülke ayrıca nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Afrika orman fillerinin yüzde 60'ına ev sahipliği yapıyor.

Gabon'da ilk defa 2007 yılında Lope Ulusal Parkı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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