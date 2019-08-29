G20'de Türkiye ihracatı ve ithalatı en fazla düşen ülkeler arasında

G20'de Türkiye ihracatı ve ithalatı en fazla düşen ülkeler arasında

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) dış ticaret raporuna göre, G20 ülkelerinde bu yılın ikinci çeyreğinde ihracat yüzde 1,9, ithalat ise yüzde 0,9 geriledi.

29.08.2019 13:31
G20'de Türkiye ihracatı ve ithalatı en fazla düşen ülkeler arasında

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) dış ticaret raporuna göre, G20 ülkelerinde bu yılın ikinci çeyreğinde ihracat yüzde 1,9, ithalat ise yüzde 0,9 geriledi.


İkinci çeyrekte ihracatı yüzde 5, ithalatı yüzde 6,4 düşen Türkiye, G20'de bu klasmanda ilk sıralarda yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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