Futbolda VAR'ın ardından yeni bir sisteme geçiliyor: Yarı Otomatik Ofsayt!

FIFA'nın bir süredir geliştirmekte olduğu 'Yarı Otomatik Ofsayt' sisteminin detayları belli oldu. VAR'ın ofsaytlardaki tartışmalı kararlarını ortadan kaldırmayı hedefleyen sistem, kusursuza yakın bir yenilik sunuyor. Şu anda FIFA'nın futbol geliştirme şefi olan Arsene Wenger, hazırlanan değişimin önümüzdeki yıl Katar'da yapılacak Dünya Kupası'na kadar hazır olacağına dair umudu olduğunu söyledi.

Bu sezon Türkiye'de ve Avrupa'da birçok maçta ofsayt hatasının önüne VAR'la da geçilemedi. FIFA'da futbol geliştirme şefi olan Arsene Wenger, 'Yarı Otomatik Ofsayt' sistemiyle ilgili çalışmalarını tamamlamak üzere. Yeni sistem çok yakında futbola adapte edilecek. Sözcü'deki habere göre; ofsaytta kullanılan sistem, oyuncunun pozisyonunun üç boyutlu modellerini anında oluşturmak için uzuv izleme ve otomatik top algılama için kullanılan yapay zeka tabanlı bir teknoloji.

SENSÖR TEKNOLOJİSİ KULLANILACAK

Geliştirilen sistemde vuruş noktasının doğruluğunu artırmaya yönelik çözümler, kamera sistemlerinden sensör teknolojisini kullanarak izleme verilerini içerirken, bir oyuncunun iskeleti, oyuncunun vücudunun hangi kısmının en önde olduğunu belirlemek için düzenlenecek. Sistem şu şekilde işleyecek; Doğru vuruş noktası ve top tespiti, sensör teknolojisi ve video verilerini kullanarak takip etme, oyuncunun krampon ucuna kadar hassas iskelet modelleme.

POZİSYONU VAR'A BİLDİRECEK

VAR'a neredeyse anında bir oyuncunun ofsaytta olup olmadığı söylenecek. VAR, oyuncunun ofsayt pozisyonunda aktif olup olmadığını veya oyuna dahil olup olmadığını hızlı bir şekilde belirleyebilecek. Ofsayt onaylanırsa, yardımcı hakem bayrağını kaldırması için saatindeki kırmızı ışıkla üç veya beş saniye içinde bilgilendirilecek. Tek istisnası, VAR'ın bir oyuncunun oyuna müdahale edip etmediğini, örneğin kalecinin görüş alanında olup olmadığını değerlendirmesi gerekebilir. Bu, ofsayt kararının teyit edilmesinde kısa bir gecikmeye neden olabilir.

HIZDAN DOLAYI TESPİT YAPILAMIYOR

İlk olarak, tüm büyük liglerde kullanılan TV kameralarının kare hızından olayı, pas atan oyuncunun topa tam temas ettiği noktanın seçilmesi doğru şekilde belirlenemiyor. Bunun dışında başka sorunlar da mevcut. VAR, hem savunan hem de hücum eden taraftaki ofsayt noktasını manuel olarak seçiyor. Ve bu tutarsız kararlara neden oluyor. Aynı pozisyonu ikinci kez hesaplayan VAR, farklı bir karara varabiliyor.

TARAFTAR 2D GÖRÜNTÜ İZLİYOR

2D ekranda 3D görüntülemeye sahip oyuncuların çizimi kesinlik taşımıyor. Taraftarlar genellikle 2D görüntü nedeniyle verilen kararı yanlış buluyor. Sadece Premier Lig, çizgi çizme sürecini yayıncılar aracılığı ile paylaştı ve bu daha fazla tartışmaya neden oldu. Ofsayt kararı vermek için geçen süre, bazı durumlarda 4 dakikayı buluyor ve bu tartışmaların daha da artmasını sağlıyor. Sonuç olarak hem ülkemizde hem de dünya futbolunda taraftarların sürece olan güveni sarsılıyor.

SİSTEM SAAT GİBİ İŞLEYECEK

Bu sistem sayesinde; Yardımcı hakemler bayrağı geç kaldırmayacak, neredeyse anında karar verilecek, ofsayt nedeniyle VAR kararlarındaki tüm gecikmeler ortadan kalkacak

BAYRAK SORUNU ORTADAN KALKACAK

Belki de en önemlisi, geciken ofsayt bayrağının sona ermesi olacak. Artık oyunun uzun bir süre devam ettiğini görmeyeceksiniz. Sadece top kaleye girdikten veya hücum hamlesi bittikten sonra bayrağın kaldırılması sorunu ortadan kalkacak. Bilindiği gibi, geçen sezon Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın ayağının kırıldığı pozisyon ofsayttı ancak, yardımcı hakem atağın devam etmesine izin vermek zorunda olduğu için oyunu durdurmamış ve sonucunda talihsiz bir sakatlık yaşanmıştı. Bu gibi durumlar tamamen ortadan kalkacak.

"CEVAP KESİNLİKLE EVET"

IFAB teknik direktörü David Elleray, "Yarı otomatik ofsayt, ofsayt için geciken bayrağın kaldırılmasına yol açacak mı? Buna cevap, kesinlikle evet olacak. Taraftarların şu an nefret ettiği belirsizliği ortadan kaldıracak. Ofsayt mı, golü kutlayabilir miyiz, gol mü, tarzı ikilemler olmayacak" ifadelerini kullandı.

"GOL KUTLAMASI İPTAL OLMAYACAK"

Arsene Wenger, FIFA'nın Living Football TV kanalına verdiği röportajda, "Ortalama olarak beklememiz gereken süre yaklaşık 70 saniye. Bazen 1 dakika 20 saniye. Bazı durumlar çok karışık olunca daha da uzuyor. Bu çok önemli çünkü sıra dışı durumlar için bundan sonra birçok gol kutlamasının iptal edildiğini görüyoruz ve bu yüzden önemli bir adım olduğuna inanıyorum" dedi.

"BU FUTBOL RUHUNUN MESELESİ"

Teknolojinin ileri seviyeye gelmesi, kararların da daha keskin olmasını sağlayacak. "Mevcut teknolojiyle bugün gördüğümüzden daha küçük olan tüm ofsaytları tespit edecek" diyen FIFA hakem komitesi başkanı Pierluigi Collina, "Bu yüzden daha doğru kararlar verilecek ve ironik bir şekilde, daha marjinal ofsaytlar tespit edilecek. Bu, futbolun ruhuyla ilgili bir mesele" şeklinde konuştu.

GÖRSELLEŞTİRME ARAŞTIRILIYOR

FIFA aynı zamanda ucu ucuna verilen kararların daha iyi görselleştirilmesini de araştırıyor ve ofsayt ancak sonuç grafikler kullanılarak net bir şekilde gösterildiği zaman uygulanabilir olacak.

2022'DE HAZIR HALE GELECEK

Amaç; Kasım 2022'de başlayacak olan Dünya Kupası'nda kullanılmasını sağlamak. Ancak FIFA zamanla yarışıyor. Yerel ligler de gelişmiş teknolojiyi kullanmak istiyor. 2022-23'ün başlangıcında uygulamaya koyma umutları, o sezon Şampiyonlar Ligi'nin son aşamalarında ve 2023-24'ten itibaren tam olarak devreye girmesi daha gerçekçi görünüyor.