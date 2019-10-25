Futbolcuları soyunma odasında döven Halit Kurt konuştu: Pişman değilim

25.10.2019 14:21

Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Meysuspor antrenörü Halit Kurt, soyunma odasında genç futbolculara şiddet uyguladı ve hakaretler savurdu. Bu skandal görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Halit Kurt konuyla ilgili çok konuşulacak ve tepki çekecek açıklamalar yaptı.

Dayağın disiplinin farklı bir versiyonu olduğunu belirten Kurt, "Oyuncularım arkamda iyi ki bizi dövdün hocam diyorlar. Şikayetçi olmadılar, hukuki bir durum söz konusu değil. Tokat attığım için değil ama küfür ettiğim için pişmanım" dedi.

"SEVERİM DE DÖVERİM DE"

"25 yıllık antrenörüm. Başladığım heyecanla bu işi sürdürmeye devam ediyorum. UEFA B Lisansına sahibim. Bütün oyuncularım benim çocuğum gibi. Severim de döverim de. 3 yıl öncesine ait bir video. Müsabakanın ilk yarısını 3-1 geride soyunma odasına gidiyoruz. O gün kadroda olmayan bir arkadaşımız görüntüleri çekiyor. Nasıl olduysa şuanda yayılması sıkıntı oldu. Yoksa bütün oyuncularım bana destek veriyor ve arkamda. Şuanda eski oyuncularım bile beni arıyor. 82-84 doğumlu oyuncularım bile arıyor, video gönderiyor arkandayız iyi ki bizi dövdünüz diye."

"OYUNCULARIMIN HEPSİ ARKAMDA"

"Bu soyunma odasında bir reflekstir. Bir ailenin yatak odası nasıl gizemliyse ve mahremse soyunma odası da bir antrenör için özeldir. Orada kızar da, döver de, sever de her şey yapar. Mesela ben doktor kontrolü olmadan 10 kilo kaldıramam ama bir oyuncumun bacağı alçıya alındığı için geçe üçte sırtımda evine çıkardım. 70 kilo çocuk mesala... Zamanı geliyor çocuğu sırtında alıp üçüncü kata çıkarıyorsun yeri geliyor bu böyle yani. Bizi yetiştiren hocalarda da vardı. Yoksa art niyetli, sadist, psikopat ruhlu bir insan değilim. Ben de üniversite okudum. Halkla İlişkiler mezunu bir insanım. Video yayılmasa iyiydi ama allah var, oyuncularımın hepsi arkamda, yanımda. Ben de onları her zaman ki gibi severim. Askerliğe uğurluyorum. Evleniyor düğününe gidiyorum. Hepsiyle bir aile ortamında görüşürüz. Eşimi de alıp giderim. Onlar bize gelir. Hepsiyle birlikte aile ortamındayız." ifadelerini kullandı.

"OYUNCULAR ŞİKAYETÇİ OLMADI, SORUŞTUMA YOK"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun konuyla ilgili soruşturma başlattığı haberleriyle ilgili olarak, "Yok. Federasyondan aradılar aynı bilgileri aldılar benden. Oyuncular şikayetçi olmadığı için sıkıntı yok. Savcılık kanadında da sorun yok. Oyuncuların şikayet etmesi lazım ya da aileleri. Onlardan da sıkıntı olmadığı için hepsi zaten 13 yaşından beri elimde olan oyuncular. Benimle büyüdükleri için belli bir kültürü biliyorlar zaten. Ben genelde hep oyuncuları sıfırdan alıp yetiştiririm. Onlar da benim karakterimi bilirler." ifadelerini kullandı.

"ÖTEDEN GELEN BİR ALIŞKANLIK"

Attığı tokatlarla ilgili Kurt, "Yaptığım tabi ki değil. Olmasa iyiydi. Benim de oğlum var mesela. Baba ya da dışarıdan birinin gözüyle bakıldığında değişik görülüyor. Ben ama soyunma odasında oyuncularıma birer tokat attım. Durum bundan ibaret. Öteden gelen bir alışkanlık. Bu her maçta olmuyor tabi. O gün takımı çok iyi hazırlamama rağmen, bireysel hatalar çok üst üste gelince anlık refleks yoksa olmasın tabi tokat niye olsun."

"DAYAK CENNETTEN ÇIKMA"

"Ya şöyle gerektiğinde antrenmanda... Şimdi mesela okulda öğretmenler tokat atamıyor. Disipline edemiyor ve günümüz ortamındaki sosyoloji bozukluğuna bakın. Benim öğretmenim mesela bana vursun, talebeyken, niye vurmasın? Yaramazlık yapıyorsam, hoca sus diyorsa susmuyor isem suçluysam vuracak. 'Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir; tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir' Dayak cennetten çıkmadır. Biz Türk toplumuyuz. Örf, adet ve geleneklere bağlı insanlarız. Bu anlamda bir öğretmen gerektiğinde öğrencisine tokat atmalı. Babasının eğitemediği, annesinin büyütemediği çocuğu öğretmen ne yapsın? Bir düşünün. Onlar terbiye edemiyor."

"ÖLMÜŞ ANNEME KÜFÜR EDENLER VAR"

Kendisine gösterilen tepkilerle ilgili, "Tepki gösterenleri tespit ettim. Ölmüş anneme küfür edenler var. Onları hemen pazartesi günü savcılığa vereceğim. Tazminat davası açacağım hakaretten. Olumlu tepki gösterenler de var. Biri yazmış 'Keşke Beşiktaş'ın başında olsaydın hocam', biri de yazmış 'Keşke Galatasaray'ın başında olsan da Belhanda'dan başlasaydın." diyenler olduğu belirtti.

Kurt, attığı tokat ve oyunculara küfür etmesiyle ilgili olarak, "İnsani duygularla böyle bir şey yapmam gerektiğini düşünüyorum. Özür dileyeceğim." dedi.