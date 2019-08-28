Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu maçında Iğdır Esspor'u ağırlayan Ağrı 1970 spor, sahadan 5-0 galip ayrıldı.

28.08.2019 21:32
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu maçında Iğdır Esspor'u ağırlayan Ağrı 1970 spor, sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Vali Lütfi Yiğenoğlu Şehir Stadyumu'nda oynan karşılaşmada Ağrı 1970 spor, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren ev sahibi takım, 47. dakikada Cemal Doğu, 87. dakikada Murat Kara ve 88. dakikada Cihan Ak'ın attığı gollerle maçı 5-0 kazandı.

Ağrı 1970, bu galibiyetle adını Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turuna yazdırdı.

Maçın ardından Ağrı Valisi Süleyman Elban ve Belediye Başkanı Savcı Sayan, engelli taraftarlara forma hediye etti.

Kaynak: AA
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