Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanşında dört maç oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanşında dört maç oynandı.

Legia, Malmö, Dinamo Zagreb ve Ferencvaros, 3. ön eleme turuna yükseldi.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Zalgiris (Litvanya) - Ferencvaros (Macaristan): 0-2, 1-3

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2, 0-1

HJK (Finlandiya) - Malmö (İsveç): 1-2, 2-2

Flora (Estonya) - Legia (Polonya): 1-2, 0-1

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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