Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Duje Strukan, Goran Perica, Alen Jaksic (Hırvatistan)Demir Grup Sivasspor: Samassa, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Ziya Erdal, Cofie (Dk. 82 Claudemir), Fajr, Yasin Öztekin, Robin Yalçın (Dk. 77 Kone), Gradel, Yatabare (Dk. 80 Ninga)Villarreal: Rulli, Costa (Dk.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Duje Strukan, Goran Perica, Alen Jaksic (Hırvatistan)
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Ziya Erdal, Cofie (Dk. 82 Claudemir), Fajr, Yasin Öztekin, Robin Yalçın (Dk. 77 Kone), Gradel, Yatabare (Dk. 80 Ninga)
Villarreal: Rulli, Costa (Dk. 77 Estupinan), Mori, Foyth, Pena, Baena (Dk. 68 Parejo), İborra, Coquelin (Dk. 68 Trigueros), Nino, Chukwueze (Dk. 77 Moreno), Kubo (Dk. 58 Pino)
Gol: Dk. 75 Chukwueze (Villarreal)
Sarı kartlar: Dk. 60 Fajr, Dk. 79 Appindangoye (Demir Grup Sivasspor), Dk. 61 Pena (Villarreal)
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Villarreal'e 1-0 yenildi.
65. dakikada Fajr'ın ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.
75. dakikada konuk ekip Villarreal golü buldu. Trigueros'u ceza alanında savunmanın arkasına pasına hareketlenen Costa, topu bekletmeden müsait durumdaki Chukwueze'ye aktardı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek skoru 1-0'a getirdi.
84. dakikada Trigueros'un ceza alanı dışından vuruşunda top yandan auta gitti.
85. dakikada Claudemir'in ceza sahası dışından uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
87. dakikada Kone'nin pasında topla buluşan Gradel, ceza yayı üzerinden topu auta gönderdi.
Karşılaşma Villarreal'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Önder Felek