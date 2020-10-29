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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

29.10.2020 23:03 | Son Güncelleme: 29.10.2020 23:06
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Irfan Peljto, Amer Macic, Davor Beljo (Bosna Hersek)Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Claudemir (Dk. 81 Kone), Yatabare, Fajr, Gradel (Dk. 78 Ninga), Kayode (Dk.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Irfan Peljto, Amer Macic, Davor Beljo (Bosna Hersek)

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Claudemir (Dk. 81 Kone), Yatabare, Fajr, Gradel (Dk. 78 Ninga), Kayode (Dk. 75 Cofie)

Maccabi Tel-Aviv: Tenenbaum, Davidzade, Hernandez, Yeini, Tibi, Kandil (Dk. 65 Golasa), Rikan (Dk. 88 Karzev), Glazer, Peretz (Dk. 90 Saborit), Biton (Dk. 88 Cohen), Shechter (Dk. 65 Pesic)

Goller: Dk. 55 Kayode (Demir Grup Sivasspor), Dk. 69 Biton (Penaltıdan), Dk. 74 Peretz (Maccabi Tel-Aviv)

Kırmızı kart: Dk. 67 Camara (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Yeini, Dk. 70 Peretz (Maccabi Tel-Aviv), Dk. 24 Robin Yalçın, Dk. 74 Claudemir, Dk. 75 Samassa, Dk. 76 Uğur Çiftçi, Dk. 86 Ninga (Demir Grup Sivasspor)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenildi.

48. dakikada Peretz'in ceza yayı civarından vuruşunda, top üstten auta çıktı.

49. dakikada Gradel'in soldan ceza alanına ortasında Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

55. dakikada Demir Grup Sivasspor golü buldu. Yatabare'nin pasında topla soldan ceza alanına giren Gradel, meşin yuvarlağı arka direkte müsait durumdaki Kayode'ye aktardı. Kayode, altıpastan topu boş kaleye gönderdi: 1-0.

66. dakikada Peretz'in sağdan ceza alanına ortasında, ceza alanında Camara'nın Golasa'ya müdahalesi üzerine maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

69. dakikada penaltıyı gole çeviren Biton, skoru eşitledi: 1-1.

71. dakikada Gradel'in soldan ceza alanına ortasında Yatabare'nin vuruşunda, top direkten oyun alanına döndü. Savunma meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

74. dakikada Maccabi Tel-Aviv öne geçti. Ceza alanında Rikan ile verkaç yapan Peretz'in vuruşunda kaleci Samassa'dan dönen top yükseklik kazandı. Pozisyonu takip eden Peretz, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-2.

Mücadele, Maccabi Tel-Aviv'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Önder Felek

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