Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 6. hafta müsabakaları tamamlandı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 6. hafta müsabakaları tamamlandı.
Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Kireçburnu-Ataşehir Belediyespor: 0-7
Fenerbahçe-Amed Sportif Faaliyetler: 3-1
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Beşiktaş Vodafone: 1-7
Hatayspor-Fatih Vatanspor: 0-3
1207 Antalyaspor-Kocaeli Bayan Futbol Kulübü: 3-1
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Altay: 1-0
B Grubu:
Fatih Karagümrük-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 1-1
Galatasaray Hepsiburada-Konak Belediyespor: 1-1
Kayseri Kadın Futbol Kulübü-Trabzonspor: 1-0
Bitexen Sivasspor- İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor: 2-1
Çaykur Rizespor-ALG Spor: 0-3
Dudullu-Hakkarigücü: 1-4
AA / Emre Doğan - Spor Haberleri