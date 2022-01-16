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Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi

Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 6. hafta müsabakaları tamamlandı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 6. hafta müsabakaları tamamlandı.

Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Kireçburnu-Ataşehir Belediyespor: 0-7

Fenerbahçe-Amed Sportif Faaliyetler: 3-1

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Beşiktaş Vodafone: 1-7

Hatayspor-Fatih Vatanspor: 0-3

1207 Antalyaspor-Kocaeli Bayan Futbol Kulübü: 3-1

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Altay: 1-0

B Grubu:

Fatih Karagümrük-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 1-1

Galatasaray Hepsiburada-Konak Belediyespor: 1-1

Kayseri Kadın Futbol Kulübü-Trabzonspor: 1-0

Bitexen Sivasspor- İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor: 2-1

Çaykur Rizespor-ALG Spor: 0-3

Dudullu-Hakkarigücü: 1-4

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 6. hafta müsabakaları tamamlandı.

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