Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
Futbolda TFF 1. Lig'de 12. hafta maçlarının ardından Ankara Keçiörengücü liderliğe yükseldi.
Futbolda TFF 1. Lig'de 12. hafta maçlarının ardından Ankara Keçiörengücü liderliğe yükseldi.
Ligde 12. hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen Ankaraspor-Adanaspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor-Yılport Samsunspor karşılaşmaları haricinde tamamlandı.
Zirve mücadelesi veren Ankara Keçiörengücü, haftaya lider giren Altınordu ile deplasmanda karşılaştı. Başkent temsilcisi, müsabakayı 2-0 kazanarak 24 puana yükselerek liderliği devraldı.
Ligin 12. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Tuzlaspor-İstanbulspor: 2-0
Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-3
Giresunspor-Eskişehirspor: 2-0
Beypiliç Boluspor-Altay: 1-0
Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-1
Altınordu-Ankara Keçiörengücü: 0-2
Adana Demirspor-Akhisarspor: 2-0
Puan durumu
Oynanan maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|12
|7
|3
|2
|20
|9
|11
|24
|2. ALTINORDU
|12
|7
|2
|3
|17
|13
|4
|23
|3. ADANA DEMİRSPOR
|11
|6
|3
|2
|21
|9
|12
|21
|4. TUZLASPOR
|11
|6
|3
|2
|19
|16
|3
|21
|5. YILPORT SAMSUNSPOR
|11
|5
|5
|1
|15
|9
|6
|20
|6. GİRESUNSPOR
|12
|5
|5
|2
|16
|13
|3
|20
|7. İSTANBULSPOR
|11
|5
|3
|3
|17
|11
|6
|18
|8. ALTAY
|11
|5
|2
|4
|17
|11
|6
|17
|9. BURSASPOR
|12
|4
|2
|6
|20
|22
|-2
|14
|10. AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
|11
|4
|2
|5
|12
|15
|-3
|14
|11. MENEMENSPOR
|11
|3
|4
|4
|12
|15
|-3
|13
|12. BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|12
|3
|4
|5
|14
|20
|-6
|13
|13. AKHİSARSPOR
|12
|3
|4
|5
|9
|16
|-7
|13
|14. ADANASPOR
|9
|3
|3
|3
|13
|10
|3
|12
|15. ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|12
|3
|3
|6
|14
|15
|-1
|12
|16. BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|11
|2
|4
|5
|11
|14
|-3
|10
|17. ANKARASPOR
|11
|2
|2
|7
|7
|17
|-10
|8
|18. ESKİŞEHİRSPOR
|12
|0
|4
|8
|5
|24
|-19
|1
Gelecek haftanın programı
TFF 1. Lig'in 13. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
8 Aralık Salı:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Eskişehirspor-Tuzlaspor (Eskişehir Yeni)
19.00 Yılport Samsunspor-Menemenspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
9 Aralık Çarşamba:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Giresunspor (Aktepe)
16.00 Adana Demirspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Altay-Ankaraspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
10 Aralık Perşembe:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Beypiliç Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
Not: Ligde 13. haftada oynanması gereken Akhisarspor-Adanaspor ve İstanbulspor-Aydeniz Et Balıkesirspor maçları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay