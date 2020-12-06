Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

06.12.2020 21:05 | Son Güncelleme: 06.12.2020 21:09
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

Futbolda TFF 1. Lig'de 12. hafta maçlarının ardından Ankara Keçiörengücü liderliğe yükseldi.

Futbolda TFF 1. Lig'de 12. hafta maçlarının ardından Ankara Keçiörengücü liderliğe yükseldi.

Ligde 12. hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen Ankaraspor-Adanaspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor-Yılport Samsunspor karşılaşmaları haricinde tamamlandı.

Zirve mücadelesi veren Ankara Keçiörengücü, haftaya lider giren Altınordu ile deplasmanda karşılaştı. Başkent temsilcisi, müsabakayı 2-0 kazanarak 24 puana yükselerek liderliği devraldı.

Ligin 12. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tuzlaspor-İstanbulspor: 2-0

Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-3

Giresunspor-Eskişehirspor: 2-0

Beypiliç Boluspor-Altay: 1-0

Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-1

Altınordu-Ankara Keçiörengücü: 0-2

Adana Demirspor-Akhisarspor: 2-0

Puan durumu

Oynanan maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ127322091124
2. ALTINORDU127231713423
3. ADANA DEMİRSPOR116322191221
4. TUZLASPOR116321916321
5. YILPORT SAMSUNSPOR11551159620
6. GİRESUNSPOR125521613320
7. İSTANBULSPOR115331711618
8. ALTAY115241711617
9. BURSASPOR124262022-214
10. AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR114251215-314
11. MENEMENSPOR113441215-313
12. BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR123451420-613
13. AKHİSARSPOR12345916-713
14. ADANASPOR93331310312
15. ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR123361415-112
16. BEYPİLİÇ BOLUSPOR112451114-310
17. ANKARASPOR11227717-108
18. ESKİŞEHİRSPOR12048524-191
Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

Gelecek haftanın programı

TFF 1. Lig'in 13. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

8 Aralık Salı:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Eskişehirspor-Tuzlaspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Yılport Samsunspor-Menemenspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

9 Aralık Çarşamba:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Giresunspor (Aktepe)

16.00 Adana Demirspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altay-Ankaraspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

10 Aralık Perşembe:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Beypiliç Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

Not: Ligde 13. haftada oynanması gereken Akhisarspor-Adanaspor ve İstanbulspor-Aydeniz Et Balıkesirspor maçları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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