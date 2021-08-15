Futbol: TFF 1. Lig
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Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Stat: OsmanlıHakemler: Oğuzhan Çakır, Kemal Elmas, Cem ÖzbayAnkara Keçiörengücü: Eray İşcan, Ogün Bayrak (Dk. 80 Haşim Arda Sarman), Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Talha Yünkuş, Uğur Utlu, Vusal Iskandarlı (Dk. 63 Issah), Pululu, Burak Aydın (Dk. 70 Diallo), Erdem Onur Beytaş (Dk.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kemal Elmas, Cem Özbay

Ankara Keçiörengücü: Eray İşcan, Ogün Bayrak (Dk. 80 Haşim Arda Sarman), Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Talha Yünkuş, Uğur Utlu, Vusal Iskandarlı (Dk. 63 Issah), Pululu, Burak Aydın (Dk. 70 Diallo), Erdem Onur Beytaş (Dk. 70 Hamza Gür), Eze

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rahmi Salih Kaya, Yusuf Yalçın Arslan, Yusuf Can Esendemir, Ali Dere, Sami Satılmış (Dk. 79 Muzaffer Kocaer), Recep Aydın, Ahmet İlhan Özek (Dk. 86 Hüsamettin Yener), Burak İnce (Dk. 79 Anıl Arıcıoğlu), Feytullah Gürlük (Dk. 70 Şeref Özcan), Ahmet Dereli (Dk. 70 Enis Destan)

Goller: Dk. 75 Issah Ankara Keçiörengücü, Dk. 90 +2 Hüsamettin Yener (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 31 Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Dk. 72 Uğur Utlu, Dk. 90+4 Talha Yünkuş (Ankara Keçiörengücü)

TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasındaki Ankara Keçiörengücü-Altınordu karşılaşması 1-1 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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