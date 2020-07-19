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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: EskişehirHakemler: Emre Malok, Muhammet Yumak, Cemil TunçEskişehirspor: Melih Ağa, Bilal Ceylan (Dk. 45 Emir Murtak), Sezgin Coşkun, Furkan Balaban (Dk 83 Yiğit Utku Gök), Erdal Akdarı, Tolga Yakut (Dk. 83 Doğukan Ünal), Berkay Tanır, Furgan Polat (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig
19.07.2020 19:39 | Son Güncelleme: 19.07.2020 20:50

Stat: Eskişehir

Hakemler: Emre Malok, Muhammet Yumak, Cemil Tunç

Eskişehirspor: Melih Ağa, Bilal Ceylan (Dk. 45 Emir Murtak), Sezgin Coşkun, Furkan Balaban (Dk 83 Yiğit Utku Gök), Erdal Akdarı, Tolga Yakut (Dk. 83 Doğukan Ünal), Berkay Tanır, Furgan Polat (Dk. 73 Bedirhan Akçay), Bedirhan Altunbaş, Buğra Çağlıyan (Dk. 73 Muhammet Yahya Akbulut), İbrahim Halil Öner

Boluspor: Mosquera, Hayrullah Bilazer, Burak Bekaroğlu (Dk. 90+3 Fatih Özkan), İsmail Konuk, Fethi Özer, Melih Okutan, Cumali Bişi (Dk. 90+3 Muhammed Şura Çetin), Bilal Kısa (Dk. 90+3 Kidric), Mustafa Durak (Dk. 83 Mutlu Güler), Mustafa Eskihellaç, Gökhan Sazdağı (Dk. 90+3 Arif Morkaya)

Goller: Dk. 27, Dk. 88 ve Dk. 90+2 Gökhan Sazdağı (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 77 Mustafa Durak, Dk. 80 Cumali Bişi (Boluspor)

TFF 1. Lig'in son haftasında deplasmanda Eskişehirspor'u 3-0 mağlup eden Boluspor, sezonu 33 puanla 15. sırada tamamladı ve ligde kaldı.

Kaynak: AA

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