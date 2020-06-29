Futbol: TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'de 31. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı.
29.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:48
TFF 1. Lig'de 31. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 31. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın:
17.30 Keçiörengücü-Ekol Göz Menemenspor: Murat Erdoğan
19.00 Adanaspor-Altınordu: Ramazan Keleş
20.00 Giresunspor-Bursaspor: Suat Arslanboğa
1 Temmuz Çarşamba:
17.30 Boluspor-Hatayspor: Bülent Birincioğlu
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor: Ali Palabıyık
20.00 Altay-Osmanlıspor: Tugay Kaan Numanoğlu
2 Temmuz Perşembe:
17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Eskişehirspor: Sarper Barış Saka
20.00 İstanbulspor-Akhisarspor: Caner Ak
20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Fatih Karagümrük: Burak Şeker
Kaynak: AA