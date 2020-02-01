Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bolu AtatürkHakemler: Sarper Barış Saka, Ömer Tevfik Özkoç, Furkan ÜrünBoluspor: Mosquera, İsmail Konuk, Adilehou, Cumali Bişi, Gökhan Sazdağı, Arif Morkaya, Halilovic (Dk. 67 Mustafa Eskihellaç), Emre Öztürk (Dk. 85 Sincere), Kidric, Hayrullah Bilazer, Mustafa Durak (Dk.

01.02.2020 19:12 | Son Güncelleme: 01.02.2020 19:13
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Atatürk

Hakemler: Sarper Barış Saka, Ömer Tevfik Özkoç, Furkan Ürün

Boluspor: Mosquera, , Adilehou, , Gökhan Sazdağı, Arif Morkaya, Halilovic (Dk. 67 Mustafa Eskihellaç), Emre Öztürk (Dk. 85 Sincere), Kidric, Hayrullah Bilazer, Mustafa Durak (Dk. 70 Dzon)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Aykut Demir, Obertan (Dk. 46 Emrah Başşan), Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, İbrahim Akdağ, Hamroun (Dk. 77 Batuhan Artarslan), Sissoko (Dk. 89 Hasan Ayaroğlu), Mücahit Albayrak, Oltan Karakullukçu, Scuk

Goller: Dk. 25 Sehic (Kendi kalesine) (Boluspor), Dk. 42 İbrahim Akdağ (Penaltıdan) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 İsmail Konuk, Dk. 53 Halilovic (Boluspor), Dk. 45 Oltan Karakullukçu, Dk. 61 Hasan Hatipoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

TFF 1. Ligin 20. haftasında Boluspor, konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA
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