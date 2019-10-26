Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Menemen İlçeHakemler: Mert Güzenge, Kemal Mavi, Hasan Hüseyin TetikAltay: Emre Koyuncu, Erhan Kartal (Dk. 66 Özgür Özkaya), İbrahim Öztürk, Tavares (Dk. 68 Oğuz Han Aynaoğlu), Deniz Vural, Abdülkerim Bardakcı, Mustafa Murat Uslu, Putsila (Dk.

26.10.2019 21:58
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Mert Güzenge, Kemal Mavi, Hasan Hüseyin Tetik

Altay: Emre Koyuncu, Erhan Kartal (Dk. 66 Özgür Özkaya), İbrahim Öztürk, Tavares (Dk. 68 Oğuz Han Aynaoğlu), Deniz Vural, Abdülkerim Bardakcı, Mustafa Murat Uslu, Putsila (Dk. 85 Leandrinho), Tatos, Paixao, Kappel

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Ali Keten, Trtovac, Ercan Coşkun, Alberk Koç, Murat Erdemir (Dk. 70 Muhammed Ali Doğan), Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu, Mehmet Boztepe (Dk. 81 Olatunbosun), Tayfun Aydoğan, Ali Özgün (Dk. 87 Hüseyin Çolak)

Goller: Dk. 65 Ercan Coşkun, Dk. 90 Tayfun Aydoğan (Ekol Göz Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Murat Erdemir, Dk. 51 Trtovac, Dk. 58 Taşkın Çalış, Dk. 81 Mehmet Boztepe, Dk. 86 Tayfun Aydoğan (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 74 Tatos, Dk. 79 Abdulkerim Bardakcı, Dk. 83 Deniz Vural (Altay)

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Ekol Göz Menemenspor, Altay'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
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