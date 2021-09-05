Futbol tarihine geçen anlar! Brezilya-Arjantin maçı oynandığı sırada futbolcuları sınır dışı etmek için sahaya girdiler
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Futbol tarihine geçen anlar! Brezilya-Arjantin maçı oynandığı sırada futbolcuları sınır dışı etmek için sahaya girdiler

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanan Breziya-Arjantin maçında tarihi olaylar yaşanıyor. Maç öncesinde yanlış bilgi vererek sağlık protokolünü ihlal ettiği belirlenen Arjantinli futbolcular Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etmek için Brezilya Ulusal Sağlık Kurulu yetkilileri sahaya girdi. Yaşananların ardından Arjantin Milli Takımı soyunma odasına gitti ve maç durdu.

Brezilya ile Arjantin arasında oynanan maçında futbol sahalarında benzeri görülmemiş olaylar yaşanıyor. Brezilya Sağlık Bakanlığı'ndan yetkililer maçın oynandığı sırada sahaya girerek Arjantinli 4 futbolcuyu sınır dışı etmek istedi.

ARJANTİN SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Brezilya Ulusal Sağlık Kurulu yetkilileri, İngiltere'den gelen Arjantinli oyuncular Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etme işlemini yapmak için sahaya girdi, Arjantin tarafı karşı çıktı ve soyunma odasına gitti. Ulusal sağlık kurulu yetkilileri, karşılaşma öncesinde de "sağlık protokollerini ihlal eden" bu oyuncuların oynamamasını istemiş ancak CONMEBOL'ün izniyle oyuncular sahaya çıkmıştı.

Futbol tarihine geçen anlar! Brezilya-Arjantin maçı oynandığı sırada futbolcuları sınır dışı etmek için sahaya girdiler
Brezilya-Arjantin maçı öncesi ilginç olay! Yıldız futbolcuların sınır dışı edilmesi istendi
Brezilya-Arjantin maçı öncesi ilginç olay! Yıldız futbolcuların sınır dışı edilmesi istendi
Ali Gülhan
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Futbol tarihine geçen anlar! Brezilya-Arjantin maçı oynandığı sırada futbolcuları sınır dışı etmek için sahaya girdiler - Haberler Spor
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