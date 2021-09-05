Futbol tarihine geçen anlar! Brezilya-Arjantin maçı oynandığı sırada futbolcuları sınır dışı etmek için sahaya girdiler

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanan Breziya-Arjantin maçında tarihi olaylar yaşanıyor. Maç öncesinde yanlış bilgi vererek sağlık protokolünü ihlal ettiği belirlenen Arjantinli futbolcular Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etmek için Brezilya Ulusal Sağlık Kurulu yetkilileri sahaya girdi. Yaşananların ardından Arjantin Milli Takımı soyunma odasına gitti ve maç durdu.