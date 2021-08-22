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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan - Haberler | Spor

Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Halis Özkahya, İlker Takpak, Kamil Çetinİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Ahmet Çalık, Guilherme, Abdülkerim Bardakçı, Skubic, Soner Dikmen (Dk. 79 Serdar Gürler), Hadziahmetovic, M'Poku (Dk. 67 Rahmanovic), Bytyqi (Dk.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Halis Özkahya, İlker Takpak, Kamil Çetin

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Ahmet Çalık, Guilherme, Abdülkerim Bardakçı, Skubic, Soner Dikmen (Dk. 79 Serdar Gürler), Hadziahmetovic, M'Poku (Dk. 67 Rahmanovic), Bytyqi (Dk. 90+1 Adil Demirdağ), Cikalleshi, Çekiçi (Dk. 90+1 Oğulcan Ülgün)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ravil Tagir, Duarte, Lima, Caiçara (Dk. 84 Ahmet Kutucu), Aleksic (Dk. 64 Visca), Deniz Türüç (Dk. 64 Ömer Ali Şahiner), Tolga Ciğerci, Peter Zulj, Ndayishimiye (Dk. 64 Berkay Özcan), Gulbrandsen (Dk. 73 Muhammet Demir)

Goller: Dk. 45 Ndayishimiye (Medipol Başakşehir), Dk. 51 Çekiçi, Dk. 87 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kart: Dk. 88 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ikinci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yendi.

51. dakikada ev sahibi ekip eşitliği sağladı. Skubic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Çekiçi'nin sert şutunda, top ağlara gitti: 1-1.

60. dakikada korner çizgisinden klas hareketle ceza sahasına yönelen M'Poku'nun sert şutunda, kaleci Volkan Babacan çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

74. dakikada Skubic'in ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Soner Dikmen'in sert şutunda, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağa hakim oldu.

87. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ortasında ceza alanı içinde Cikalleshi, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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