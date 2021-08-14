Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Ali TunaAltay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Kappel (Dk. 87 Erhan Çelenk), Poko (Dk. 87 Zeki Yıldırım), Thiam, Rodriguez, Pinares (Dk.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Ali Tuna

Altay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Kappel (Dk. 87 Erhan Çelenk), Poko (Dk. 87 Zeki Yıldırım), Thiam, Rodriguez, Pinares (Dk. 68 Thaciano), Bamba

Yukatel Kayserispor: Doğan Alemdar, Onur Bulut (Dk. 46 Attamah), Kolovetsios, Hosseini, Carole, Kvrzic, Avramovski (Dk. 46 Mane), İbrahim Akdağ, Cardoso, Emrah Başsan (Dk. 74 Ramazan Civelek), Mustafa Pektemek (Dk. 74 Gökhan Sazdağı)

Goller: Dk. 8 ve 45+1 Bamba, Dk. 86 Thaciano (Altay)

Sarı kart: Dk. 45+2 Uğur Demirok (Yedek kulübesinde) (Yukatel Kayserispor)

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk haftasında Altay, Yukatel Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

50. dakikada Rodriguez'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde müsait durumdaki Kappel'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

84. dakikada Attamah'ın ceza sahası dışından attığı sert şutta kaleci Lis, topu kornere uzaklaştırdı.

86. dakikada Altay farkı 3'e çıkardı. Sağ çapraz pozisyonda Cebrail'in attığı şut kaleci Doğan'ın da müdahalesiyle direkten dönüp penaltı noktası yakınındaki Thaciano'nun önüne geldi. Bu oyuncunun şutunda top filelere gitti: 3-0.

Karşılaşma Altay'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Işın Karaca Acun Ilıcalı Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Futbol: Süper Lig - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 23:55:27. #1.14#

title