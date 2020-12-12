Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor: 0-0
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor: 0-0

12.12.2020 17:57 | Son Güncelleme: 12.12.2020 18:05
Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor: 0-0

STAT: Kadir HasHAKEMLER: Burak Şeker, Volkan Ahmet Narinç, Bilal GölenHES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar - Sapunaru, Attamah, Kolovetsios, Lopes, Aziz Behich, Fernandes (Dk. 67 Hasan Hüseyin Acar), Kvrzic, Lennon, Henrique (Dk. 88 Alibec), İlhan Parlak (Dk.

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Burak Şeker, Volkan Ahmet Narinç, Bilal Gölen

HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar - Sapunaru, Attamah, Kolovetsios, Lopes, Aziz Behich, Fernandes (Dk. 67 Hasan Hüseyin Acar), Kvrzic, Lennon, Henrique (Dk. 88 Alibec), İlhan Parlak (Dk. 67 Muğdat Çelik)TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Pereira (Dk. 46 Serkan Asan), Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Diabate (Dk. 46 Afobe), Bilal Başaçıkoğlu (Dk. 68 Yusuf Sarı), EkubanSARI KARTLAR: Pereira, Bilal Başaçıkoğlu, Abdülkadir Parmak (Trabzonspor)

Süper Lig'in 12'nci haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

8'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Henrique'nin şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.10'uncu dakikada ev sahibi ekip, ceza sahası dışı sol çaprazından serbest vuruş kazandı. Fernandes'in doğrudan kaleye gönderdi topa Uğurcan topun sahibi oldu.13'üncü dakikada Baker'in kullandığı kornerde Hugo kafayı vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.23'üncü dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Bilal ortasını yaptı. Ekuban'ın kafa vuruşunu kaleci Doğan kurtardı.45'inci dakikada Aziz Behich'in ceza sahası içine girerek çektiği şutta top auta gitti.65'inci dakikada Aziz Behic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Fernandes'in şutunda kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.78'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Miguel Lopes, sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.


- Kayseri
Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor: 0-0

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Haktanıyan

İlgili Haberler

Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı
Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 0 - DG Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor)
Süper Lig: Trabzonspor: 0 - DG Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Öykü Çelik Cemal Hünal Yıldız Tilbe Hakan Taşıyan
Spor Neymar Okan Buruk Adem Ljajic Sergen Yalçın Enner Valencia
Tüm Haberler Türk Ateş Tbmm Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor: 0-0 - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 18:14:50. #1.15#
title