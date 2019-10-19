Futbol: Süper Lig
Stat: Antalya Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa SavranlarAntalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Charles, Amilton, Ufuk Akyol (Dk. 29 Serdar Özkan), Hakan Özmert, Chahechouhe (Dk. 66 Mukairu), Gelson Dala (Dk.
Stat: Antalya
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar
Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Charles, Amilton, Ufuk Akyol (Dk. 29 Serdar Özkan), Hakan Özmert, Chahechouhe (Dk. 66 Mukairu), Gelson Dala (Dk. 46 Eren Albayrak)
Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Flavio, Bjarsmyr, Polomat, Berat Özdemir (Dk. 62 Seuntjens), Sio, Candeias (Dk. 74 Sefa Yılmaz), Sessegnon, Ayite, Stancu (Dk. 72 Rahmetullah Berişbek)
Goller: Dk. 1, 21 ve 37 Candeias, Dk. 13 ve 42 Sio, Dk. 57 Stancu (Gençlerbirliği)
Kırmızı kart: Dk. 23 Bahadır Öztürk (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Hakan Özmert, Dk. 56 Ferhat Kaplan (Antalyaspor), Dk. 60 Candeias, Dk. 90 Flavio (Gençlerbirliği)
Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Antalyaspor'u 6-0 yendi.
Başkent temsilcisi, bu sonuçla bu sezon ligde ilk galibiyetini aldı.
56. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ertaç Özbir, topu kornere çeldi.
57. dakikada Gençlerbirliği, skoru 6-0'a taşıdı. Sessegnon'un pasında topla buluşup ceza sahasına giren Stancu, kaleci Boffin'in üzerinden aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
90. dakikada Polomat'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Sio'nun şutunda, kaleci Boffin kurtarışıyla yedinci gole izin vermedi.
Candeias'ın "hat-trick" yaptığı karşılaşma, başkent ekibinin 6-0 üstünlüğüyle sona erdi.