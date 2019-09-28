Futbol: Süper Lig
Stat: Denizli AtatürkHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Deniz Caner ÖzaralYukatel Denizlispor: Stackhowiak, Lopes, Sapunaru, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Sackey, Murawski, Aissati, Sacko, Barrow, RodallegaKasımpaşa: Fatih Öztürk, Pavelka, Veysel Sarı, Ben Youssef, Hafez, Aytaç...
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Deniz Caner Özaral
Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Lopes, Sapunaru, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Sackey, Murawski, Aissati, Sacko, Barrow, Rodallega
Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Pavelka, Veysel Sarı, Ben Youssef, Hafez, Aytaç Kara, Khalili, Hajradinovic, İlhan Depe, Mustafa Pektemek, Thiam
Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor - Kasımpaşa maçının ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.
Karşılaşmanın 4. dakikasında Rodallega, rakip defanstan aldığı topu orta sahada Sacko ile buluşturdu. Sağ kanattan gelen Sacko'nun kaleye vurduğu topu savunma önledi.
11. dakikada sol kanattan Aissati'nin ceza sahasına yaptığı ortada Rodallega, topu göğsüyle kontrol edip kaleye şut çekti. Top, yandan auta çıktı.
19. dakikada Kasımpaşa'dan Hajradinovic'in kullandığı korner atışı sonrası Yukatel Denizlispor kalesinde oluşan karambolde top ağlarla buluştu. Hakem, golden önce Thiam'ın Sackey'e yaptığı hareketi faul olarak değerlendirerek golü geçersiz saydı.
26. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında İlhan Depe'nin yerden vuruşunu kaleci Stackhowiak çıkardı, dönen topu savunma uzaklaştırdı.
27. dakikada Murawski'nin savunma arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Rodallega'nın vuruşunda, kaleci Fatih meşin yuvarlağı kornere çeldi.
36. dakikada topla buluşan Barrow'un pası sonrası kaleye şut çeken Rodallega, kaleci Fatih'i aşamadı.
45+3. dakikada Sacko'nun sağ kanattan ortaladığı topla buluşan Rodallega'nın şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı. Barrow'un kullandığı köşe vuruşunda, Sackey'in kafayla vurduğu topu savunma çıkardı.
Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.