VavaCars Fatih Karagümrük: 3-0

STAT: Yeni Hatay

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Süleyman Özay, Serkan Çimen

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında Atakaş Hatayspor sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

5'inci dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Ribeiro, Caner Erkin'den sıyırılıp ceza sahasına yönelirken, Biglia'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan yapılan inceleme sonucu Biglia'nın Ribeiro'ya müdahalesinin ceza alanı dışında olduğu belirlendi ve hakem penaltı kararını iptal etti.

29'uncu dakikada Hatayspor öne geçti. Biglia'nın savunmadan çıkarken yaptığı pas hastası sonrası Lobjanidze pasını kafayla Ribeiro'ya verdi. Ribeiro, bekletmeden topu yeniden Lobjanidze'nin önüne bıraktı. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından sağ ayağının içiyle uzak köşeye doğru gelişine yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-0.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atakaş Hatayspor kendi sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.