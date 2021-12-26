Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Çaykur DidiHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunÇaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül, Holmen (Dk.66 Emir Han Topçu), Selim Ay, Cemali Sertel (Dk.78 Alberk Koç), Djokoviç (Dk.90+1 Eren Karadağ), Yasin Pehlivan (Dk.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Çaykur Rizespor : Tarık Çetin, Gökhan Gönül, Holmen (Dk.66 Emir Han Topçu), Selim Ay, Cemali Sertel (Dk.78 Alberk Koç), Djokoviç (Dk.90+1 Eren Karadağ), Yasin Pehlivan (Dk.46 Deniz Hümmet), Sabo, Umar, Boldrin, Pohjanpalo
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Caulker, Tosca, Kitsiou, Doğan Erdoğan, Furkan Soyalp (Dk.64 Merkel), Halil İbrahim Pehlivan, Maxim (Dk.89 Oğuz Ceylan), Figueiredo (Dk.72 Dicko), Muhammet Demir
Gol: Dk.44 Maxim (penaltıdan) (Gaziantep FK)
Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde, Gaziantep FK deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.
56. dakikada Boldrin'in ara pasında ceza sahası içerisine giren Gökhan Gönül'ün yerden pasında, penaltı noktasında Sabo'nun müsait durumdaki vuruşunda top üsten auta gitti.
63. dakikada Maxim'in ara pasında defansın arkasına sarkan Figueiredo'nun ceza sahası içerisine girdikten sonra sert şutunda, top üsten auta çıktı.
74. dakikada savunmanın hatasından yararlanarak araya giren Umar'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Günay Güvenç, son anda topu kornere tokatlamayı başardı.
81. dakikada Alberk Koç'un uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Kitsiou'nun ceza yayı üzerinden vuruşunda üst direğe çarptı. Oyun alanına dönen meşin yuvarlağı, kaleci Tarık Çetin kontrol etti.
89. dakikada Maxim'in ara pasında defansın arkasına sarkan Dicko'nun vuruşunda, kaleci Tark Çetin topu kornere çeldi.
Karşılaşma, deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.