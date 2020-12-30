Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
30.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:48
Misli.com 2. Lig'de 18. hafta, gruplarda oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Misli.com 2. Lig'de 18. hafta, gruplarda oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Manisa FK, sahasında Sarıyer ile 1-1 berabere kalarak puanını 48'ye çıkardı ve namağlup liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor, sahasında Kırklarelispor'u 4-0 yenerek puanını 41'e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.
Ligde 18. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|18
|15
|3
|0
|56
|14
|42
|48
|2.HEKİMOĞLU TRABZON
|16
|10
|3
|3
|34
|15
|19
|33
|3.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|16
|9
|5
|2
|28
|14
|14
|32
|4.SARIYER
|16
|8
|7
|1
|22
|6
|16
|31
|5.UŞAKSPOR
|17
|8
|6
|3
|31
|20
|11
|30
|6.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|16
|8
|3
|5
|24
|21
|3
|27
|7.KOCAELİSPOR
|13
|8
|2
|3
|17
|12
|5
|26
|8.ANKARA DEMİRSPOR
|14
|6
|5
|3
|25
|15
|10
|23
|9.SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ
|13
|6
|3
|4
|21
|12
|9
|21
|10.AFJET AFYONSPOR
|15
|5
|5
|5
|17
|22
|-5
|20
|11.ÇORUM FK
|14
|5
|3
|6
|26
|20
|6
|18
|12.KAHRAMANMARAŞSPOR
|15
|3
|8
|4
|17
|21
|-4
|17
|13.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|17
|4
|5
|8
|17
|26
|-9
|17
|14.ERGENE VELİMEŞE SPOR
|17
|3
|4
|10
|19
|36
|-17
|13
|15.NİĞDE ANADOLU FK
|16
|2
|6
|8
|13
|28
|-15
|12
|16.İNEGÖLSPOR
|15
|2
|5
|8
|15
|25
|-10
|11
|17.HACETTEPE
|17
|2
|3
|12
|11
|30
|-19
|9
|18.GÜMÜŞHANESPOR
|16
|2
|3
|11
|16
|39
|-23
|6
|19.ŞANLIURFASPOR
|15
|1
|3
|11
|13
|46
|-33
|3
Kırmızı Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|17
|13
|2
|2
|42
|14
|28
|41
|2.VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
|18
|11
|4
|3
|30
|16
|14
|37
|3.TURGUTLUSPOR
|18
|12
|0
|6
|22
|25
|-3
|36
|4.SAKARYASPOR
|16
|9
|4
|3
|26
|15
|11
|31
|5.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|18
|8
|6
|4
|23
|15
|8
|30
|6.SERİK BELEDİYESPOR
|17
|7
|7
|3
|27
|19
|8
|28
|7.BODRUMSPOR
|18
|7
|5
|6
|40
|29
|11
|26
|8.SİVAS BELEDİYESPOR
|18
|6
|8
|4
|31
|22
|9
|26
|9.KIRKLARELİSPOR
|17
|6
|8
|3
|19
|12
|7
|26
|10.PAZARSPOR
|16
|8
|2
|6
|27
|24
|3
|26
|11.KARACABEY BELEDİYESPOR
|18
|7
|4
|7
|22
|19
|3
|25
|12.TARSUS İDMAN YURDU
|16
|6
|5
|5
|25
|18
|7
|23
|13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|18
|6
|5
|7
|17
|19
|-2
|23
|14.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|18
|5
|4
|9
|22
|20
|2
|19
|15.PENDİKSPOR
|17
|5
|1
|11
|23
|24
|-1
|16
|16.GMG KASTAMONUSPOR
|16
|4
|4
|8
|16
|25
|-9
|16
|17.MAMAK FK
|17
|4
|4
|9
|18
|41
|-23
|16
|18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|18
|5
|3
|10
|24
|35
|-11
|15
|19.BAYBURT ÖZEL İDARE
|15
|3
|2
|10
|10
|25
|-15
|11
|20.KARDEMİR KARABÜKSPOR
|18
|0
|2
|16
|6
|53
|-47
|-1
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever
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