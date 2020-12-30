Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

30.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:48
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig'de 18. hafta, gruplarda oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Misli.com 2. Lig'de 18. hafta, gruplarda oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Manisa FK, sahasında Sarıyer ile 1-1 berabere kalarak puanını 48'ye çıkardı ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor, sahasında Kırklarelispor'u 4-0 yenerek puanını 41'e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.

Ligde 18. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

OGBMAYAVP
1.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ18153056144248
2.HEKİMOĞLU TRABZON16103334151933
3.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR1695228141432
4.SARIYER168712261631
5.UŞAKSPOR 1786331201130
6.AMED SPORTİF FAALİYETLER168352421327
7.KOCAELİSPOR138231712526
8.ANKARA DEMİRSPOR1465325151023
9.SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ136342112921
10.AFJET AFYONSPOR155551722-520
11.ÇORUM FK145362620618
12.KAHRAMANMARAŞSPOR153841721-417
13.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR174581726-917
14.ERGENE VELİMEŞE SPOR1734101936-1713
15.NİĞDE ANADOLU FK162681328-1512
16.İNEGÖLSPOR152581525-1011
17.HACETTEPE1723121130-199
18.GÜMÜŞHANESPOR1623111639-236
19.ŞANLIURFASPOR1513111346-333
Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.

Kırmızı Grup:

OGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR17132242142841
2.VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ18114330161437
3.TURGUTLUSPOR1812062225-336
4.SAKARYASPOR1694326151131
5.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR188642315830
6.SERİK BELEDİYESPOR177732719828
7.BODRUMSPOR1875640291126
8.SİVAS BELEDİYESPOR186843122926
9.KIRKLARELİSPOR176831912726
10.PAZARSPOR168262724326
11.KARACABEY BELEDİYESPOR187472219325
12.TARSUS İDMAN YURDU166552518723
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR186571719-223
14.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR185492220219
15.PENDİKSPOR1751112324-116
16.GMG KASTAMONUSPOR164481625-916
17.MAMAK FK174491841-2316
18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR1853102435-1115
19.BAYBURT ÖZEL İDARE1532101025-1511
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR180216653-47-1
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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