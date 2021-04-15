Futbol: Misli.com 2. Lig
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Futbol: Misli.com 2. Lig

Futbol: Misli.com 2. Lig
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Misli.com 2. Lig'de 34. hafta maçları tamamlandı.

Misli.com 2. Lig'de 34. hafta maçları tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Afjet Afyonspor-Hekimoğlu Trabzon: 3-3

Kocaelispor-Şanlıurfaspor: 2-1

Çorum-Uşakspor: 0-1

Manisa-Hacettepe: 0-0

Sarıyer-Zonguldak Kömürspor: 1-1

Ankara Demirspor-Sancaktepe: 2-1

Ergene Velimeşespor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0

Niğde Anadolu-Kahramanmaraşspor: 4-1

İnegölspor-Anagold 24Erzincanspor: 0-0

Kırmızı Grup

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Eyüpspor: 0-1

Bayburt Özel İdare-Karacabey Belediyespor: 0-0

Tetiş Yapı Elazığspor-Bodrumspor: 4-3

Pendikspor-Kırşehir Belediyespor: 2-1

Sivasspor Belediyespor-Mamak: 7-1

GMG Kastamonuspor-Tarsus İdmanyurdu: 2-0

Etimesgut Belediyespor-Kırklarelispor: 2-1

Turgutluspor-Silahtaroğlu Vanspor: 2-1

Kardemir Karabükspor-Pazarspor: 1-2

Serik Belediyespor-Sakaryaspor: 0-3

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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