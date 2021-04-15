Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig'de 34. hafta maçları tamamlandı.

Misli.com 2. Lig'de 34. hafta maçları tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Afjet Afyonspor-Hekimoğlu Trabzon: 3-3

Kocaelispor-Şanlıurfaspor: 2-1

Çorum-Uşakspor: 0-1

Manisa-Hacettepe: 0-0

Sarıyer-Zonguldak Kömürspor: 1-1

Ankara Demirspor-Sancaktepe: 2-1

Ergene Velimeşespor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0

Niğde Anadolu-Kahramanmaraşspor: 4-1

İnegölspor-Anagold 24Erzincanspor: 0-0

Kırmızı Grup

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Eyüpspor: 0-1

Bayburt Özel İdare-Karacabey Belediyespor: 0-0

Tetiş Yapı Elazığspor-Bodrumspor: 4-3

Pendikspor-Kırşehir Belediyespor: 2-1

Sivasspor Belediyespor-Mamak: 7-1

GMG Kastamonuspor-Tarsus İdmanyurdu: 2-0

Etimesgut Belediyespor-Kırklarelispor: 2-1

Turgutluspor-Silahtaroğlu Vanspor: 2-1

Kardemir Karabükspor-Pazarspor: 1-2

Serik Belediyespor-Sakaryaspor: 0-3

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever