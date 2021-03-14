Futbol: Misli.com 2. Lig
Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı gruplarda 28. hafta maçları oynandı.
Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı gruplarda 28. hafta maçları oynandı.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Zonguldak Kömürspor-Hekimoğlu Trabzon: 0-1
Hacettepe-Şanlıurfaspor: 0-0
İnegölspor-Niğde Anadolu: 0-2
Afjet Afyonspor-Ergene Velimeşespor: 2-1
Kocaelispor-Ankara Demirspor: 3-0
Çorum-Sancaktepe: 5-0
Manisa-Amed Sportif Faaliyetler: 2-1
Sarıyer-Kahramanmaraşspor: 3-2
Gümüşhanespor-Anagold 24Erzincanspor: 3-1
Kırmızı Grup
Turgutluspor-Etimesgut Belediyespor: 0-1
Kardemir Karabükspor-GMG Kastamonuspor: 0-1
Serik Belediyespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1
Bayburt Özel İdare-Eyüpspor: 1-3
Tetiş Yapı Elazığspor-Tarsus İdmanyurdu: 2-2
Pendikspor-Kırklarelispor: 0-1
Mamak-Vanspor: 1-5
Kırşehir Belediyespor-Pazarspor: 3-0
Bodrumspor-Sakaryaspor: 0-1
Sivas Belediyespor-Karacabey Belediyespor: 1-1
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan