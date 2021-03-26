Futbol Menajerlik Oyunu We Are Football duyuruldu!
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Futbol Menajerlik Oyunu We Are Football duyuruldu!

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Futbol Menajerlik Oyunu We Are Football duyuruldu!

10 Haziran'da çıkış yapacak.

Yayıncı THQ Nordic ve geliştirici Winning Streak Games, 10 Haziran'da üzerinden PC için çıkış yapacak yeni bir futbol menajerlik oyunu olacak We Are Football'u duyurdu. "On The Ball" ve "Football Manager" serilerinin arkasındaki yaratıcı zeka Gerald Kohler ve ekibi tarafından oyuncuların hayallerindeki takımı kurmalarına olanak sağlayacağı bir oyun olacak.

THQ Nordic tarafından yapılan basın açıklamasında "Aynı anda hem baş antrenör hem de yönetici olun: günlük eğitimi düzenleyin; rakiplerinizi yenmek için doğru taktikleri seçin, takımınıza katılmak için en iyi genç oyuncuları seçerek en iyi reklam sözleşmelerini müzakere edin ve kulübünüze gelir elde edin. Sürekli büyüyen hayran kitlenize uyacak bir stadyum inşa edin; ve belki de her şeyden önce, destekçilerinize kopya gömlek satarken çok fazla şey istemediğinizden emin olun." sözlerine yer verildi.

Oyun herhangi bir resmi futbol lisansı içermez.

Oyun, kendi lig ya da kulüplerini oluşturmanı sağlayan bir düzenleyiciyle gelecek.

We Are Football Duyuru fragmanı

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Kaynak: Playerbros

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