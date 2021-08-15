Futbol dünyasının efsane isimlerinden Gerd Müller hayatını kaybetti
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Futbol dünyasının efsane isimlerinden Gerd Müller hayatını kaybetti

Futbol dünyasının efsane isimlerinden Gerd Müller hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Futbol dünyasının efsane isimlerinden Gerd Müller, 75 yaşında yaşamını yitirdi.

Futbol dünyasının efsane isimlerinden Gerd Müller, 75 yaşında yaşamını yitirdi.

Bayern Münih Kulübü, Alman futbolunun efsane golcülerinden Müller'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Attığı gollerden dolayı "Bombacı" lakabı takılan Müller, 1963-1981 yıllarında Almanya'nın 1861 Nördlingen ve Bayern Münih ile ABD'nin Fort Lauderdale Strikers takımlarında forma giymişti.

Müller, efsanesi haline geldiği Bayern Münih'te 607 maça çıkıp 566 gol kaydetmişti. Oynadığı döneme damga vuran Müller, 7 kez gol kralı olduğu Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) tarihinde 365 golle en skorer oyuncu unvanını da elinde bulunduruyor.

Bayern Münih'te dörder lig ve Almanya Kupası, 3 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası zaferi elde eden Müller, 1970'te Altın Top ödülünü kazanmıştı.

Futbol tarihinin en iyi golcüleri arasında gösterilen Müller, 62 karşılaşmada görev yapıp 68 gol attığı Almanya Milli Takımı'nda 1972 Avrupa Şampiyonası ve 1974 Dünya Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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