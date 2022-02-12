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Futbol: 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

AA, Mutlu Demirtaştan - Spor
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Futbol: 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde İngiltere ekibi Chelsea, Brezilya'nın Palmeiras takımını normal süresi 1-1 biten maçın uzatma bölümünde 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde İngiltere ekibi Chelsea, Brezilya'nın Palmeiras takımını normal süresi 1-1 biten maçın uzatma bölümünde 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen turnuvanın final maçında, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Libertadores Kupası'nı kaldıran Palmeiras karşılaştı.

Chelsea, başkent Abu Dabi'deki Muhammed bin Zayed Stadı'nda oynanan müsabakanın 55. dakikasında Romelu Lukaku'nun golüyle 1-0 öne geçti. Palmeiras, 64. dakikada Raphael Veiga'nın penaltıdan bulduğu golle 1-1'lik beraberliği yakaladı.

Normal süre bu skorla sona erdi ve mücadele uzatmalara gitti. Karşılaşmanın 117. dakikasında Kai Havertz'in penaltıdan kaydettiği golle 2-1 galip gelen Chelsea, kupadaki ilk şampiyonluğunu elde etti.

Üçüncülük maçında ise Mısır temsilcisi El-Ehli, Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımını 4-0 yendi.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Dünya Kupası, Palmeiras, Chelsea, Futbol, Spor, Haberler

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