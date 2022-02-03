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Futbol: 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

AA, Yunus Kaymaz - Spor
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Futbol: 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonlarının yanı sıra ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi El-Cezire'nin mücadele edeceği 18. Kulüpler Dünya Kupası başladı.

FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonlarının yanı sıra ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi El-Cezire'nin mücadele edeceği 18. Kulüpler Dünya Kupası başladı.

Turnuvadaki ilk mücadelede, ev sahibi kontenjanından katılan BAE Birinci Ligi şampiyonu El-Cezire ile Okyanusya Futbol Konfederasyonunun (OFC) belirlediği Tahiti kulübü Pirae karşılaştı.

El-Cezire, Zayed Al Ameri, Ahmed Al Attas, Milos Kosanovic ve bir dönem Beşiktaş forması da giyen Abdoulay Diaby'nin golleriyle rakibini 4-1 mağlup etti. Pirae'nin tek golünü Mohammed Rabii kendi kalesine attı.

Bu sonucun ardından El-Cezire, 6 Şubat'taki 2. turda, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Suudi Arabistan ekibi El-Hilal ile karşı karşıya gelecek.

2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 12 Şubat'ta Muhammed bin Zayed Stadı'nda oynanacak final maçıyla sona erecek.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Birleşik Arap Emirlikleri, Dünya Kupası, El Cezire, Futbol, Spor, Haber

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