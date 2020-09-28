Furkan Soyalp: "Hedefimiz puan ya da puanlar"

- Furkan Soyalp: "Hedefimiz puan ya da puanlar" Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ediyor Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

- Furkan Soyalp: "Hedefimiz puan ya da puanlar"

Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

GAZİANTEP - Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan kırmızı-siyahlı futbolcu Furkan Soyalp, Trabzonspor maçında puan ya da puanlar hedeflediklerini söyledi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Kendi tesislerinde hazırlıklarına devam eden kırmızı-siyahlı ekibin genç futbolcusu Furkan Soyalp, lige kötü bir giriş yaptıklarını ama Trabzonspor maçıyla yükselişe geçeceklerini ve maçı kazanmak istediklerini vurguladı.

"Trabzonspor maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz"

Lige kötü bir giriş yaptıklarını ama Trabzonspor maçıyla çıkışa geçmek istediklerini söyleyen Furkan Soyalp, "Açıkçası herkes kötü başladı. Biz de lige Galatasaray mağlubiyeti ile kötü başladık. Sonrasında oynadığımız iki maçta iki beraberlikle sahadan ayrıldık. Geçen sene de lige kötü başlamıştık ama sonrasında iyi bir ivme kazanmıştık. Ben inanıyorum ki bu yıl da bu takım daha çok üzerine koyarak daha iyi işleri yapabilecek. Çünkü bu takımın o kapasitesi var. Biraz daha hızlı biraz daha istekli olmamız gerekiyor. Ondan sonra istediğimiz seviyeye geleceğimizi düşünüyorum. Trabzonspor maçıyla çıkışa geçeceğimize inanıyorum" dedi.

"Hedefimiz puan ya da puanlar"

Trabzonspor maçında en az bir puan hedeflediklerini belirten genç oyuncu, "Trabzonspor güçlü bir takım ama artık ligde güç skalası çok değişti. Artık herkes herkese karşı çok rahat puan olabiliyor. Saha içerisinde kim daha çok mücadele ediyorsa o puan yada puanlar alıyor. Biz de iç sahada biraz daha motive oynuyoruz. O yüzden Trabzonspor maçını kazanıp milli takım arasına moralli girmek istiyoruz. Hedefimiz en az bir puan yada puanlar. Çünkü bu maç bizim için çok kritik" ifadelerini kullandı.

"Takıma fayda sağlamak istiyorum"

Kişisel hedefinden de bahseden Furkan Soyalp, öncelikli hedefinin saha içerisinde başarılı olmak ve sonrasında da transfer olarak takıma finansal anlamda katkı sağlamak olduğunu aktararak, "Sürekli oynayıp iyi bir performans göstermek istiyorum. Bu performansı gösterdikten sonra takıma finansal anlamda da katkı sağlamak istiyorum transfer olarak. Amacım önce takım arkadaşlarıma yardımcı olmak sonrasında da yurt dışına transfer olarak kulübe fayda sağlamak" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR