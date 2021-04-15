Furkan Korkmaz'dan Brooklyn potasına 9 sayı
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Furkan Korkmaz'dan Brooklyn potasına 9 sayı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Furkan Korkmaz'dan Brooklyn potasına 9 sayı

NBA'de Philadelphia 76ers Wells Fargo Center'de karşılaştığı Brooklyn Nets'i 123-117 mağlup etti.

NBA'de Philadelphia 76ers Wells Fargo Center'de karşılaştığı Brooklyn Nets'i 123-117 mağlup etti. Philadelphia'da milli basketbolcu Furkan Korkmaz 23 dakika parkede kaldı ve 9 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma ile oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 12 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers evinde karşı karşıya geldiği Brooklyn Nets'i 123-117'lik skorla mağlup ederek 37. galibiyetini elde etti. Philadelphia'da Furkan 23 dakika parkede kaldı ve 9 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma ile mücadeleyi tamamlarken, Joel Embiid 39 sayı, 13 ribaund ve Tobias Harris de 26 sayı, 5 ribaund ile oynadı. Bu sezonki 18. yenilgisini alan Brooklyn'de ise Kyrie Irving'in 37 sayı, 9 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Cedi'li Cleveland deplasmanda galip

Milli oyuncu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers deplasmanda oynadığı Charlotte Hornets'i 103-90'lık skorla yendi ve 20. galibiyetini elde etti. Cedi 12 dakika süre aldı ve 1 sayı, 1 ribaund ve 1 asist ile oynadı. Takımda ayrıca Taurean Prince 25 sayı, 4 ribaund ve Kevin Love 17 sayı, 11 ribaund ile maçı tamamladı. Bu sezon 27. kez yenilen Charlotte'ta ise Terry Rozier 22 sayı, 8 asist ve Miles Bridges da 20 sayı, 7 ribaund ile takımına katkıda bulundu.

NBA'de günün toplu sonuçlar şöyle:

Minnesota Timberwolves: 105 - Milwaukee Bucks: 130

Charlotte Hornets: 90 - Cleveland Cavaliers: 103

Philadelphia 76ers: 123 - Brooklyn Nets: 117

Toronto Raptors: 117 - San Antonio Spurs: 112

New Orleans Pelicans: 106 - New York Knicks: 116

Chicago Bulls: 106 - Orlando Magic: 115

Detroit Pistons: 98 - Los Angeles Clippers: 100

Oklahoma City Thunder: 109 - Golden State Warriors: 147

Houston Rockets: 124 - Indiana Pacers: 132

Memphis Grizzlies: 113 - Dallas Mavericks: 114

Denver Nuggets: 123 - Miami Heat: 106

Sacramento Kings: 111 - Washington Wizards: 123 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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