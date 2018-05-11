Fuhuş Operasyonunda: 7 Tutuklama

Sivas'ta inşaat, kalıp ustası, fayansçı gibi şifrelerde fuhuş yaptırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 kişiden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kente yabancı uyruklu kadınların getirilerek fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Yaklaşık bir ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda fuhuş yaptıkları iddia edilen 3'ü Gürcistan, biri Azerbaycan uyruklu olmak üzere 5 kadın ile fuhşa yer temini ve aracılık ettiği öne sürülen 1'i yabancı uyruklu kadın 13 şüpheli gözaltına alındı.

Fuhuş yaptığı iddia edilen bir kadın ile fuhşa yer temini ve aracılık ettiği öne sürülen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 erkek şüpheliden 3'ü savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkan şüphelilerden 3'ü denetimli serbestlik kapsamında salıverildi. 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 7 kişide tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS