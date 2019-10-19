Fuat Oktay: Özel sektörün iş yapma kolaylığını artırmak için çalışıyoruz

19.10.2019 14:29

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özel sektörümüzün iş yapma kolaylığını artırmaya yönelik kararlı adımlar atıyoruz" dedi.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, özel sektörün iş yapma kolaylığını artırmaya yönelik kararlı adımlar attıklarını vurgulayarak, "Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksinde (Doing Business) geçen yıl 60'ıncı sıradan 43'üncü sıraya yükseldiğimiz büyük sıçramayı, bu yıl da sürdürmeye kararlıyız" dedi.

Öte yandan edinilen bilgilere göre özel sektörün iş yapma kolaylığını artırma yönünde atılan adımlardan bazıları şöyle: -İlk defa kurulacak limited şirketin ticaret kayıt ücretinde muafiyet sağlanması.-Elektrik bağlantı hattı maliyetinin, alçak gerilim hatları baz alınarak gerçek değeriyle yeniden hesaplanması.-Tapu işlemlerinden birisi olan vergi beyanı prosedürünün elektronik ortamda yapılması.-Özel kişilere ait tapuların tamamının haritalandırılması.-Özel kişilere ait tapuların tamamının tapu sicilinde kayıtlı olması.-Teknoloji geliştirme ve Ar-Ge alanlarında faaliyette bulunanlara belirli koşullar altında yapılan yeni makina ve teçhizat teslimlerinin 2019 yılı sonuna kadar KDV'den müstesna olması.-Türkiye'den AB'ye ihraç edilen araçlar için TSE tarafından tip onay belgesi için denetim yapılmaması.-İthalat sürecinde incelenen otomobil parçalarının yüzde 20'sinden daha azının Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) denetimine tabi olması.-Kapıkule Sınır Kapısında gümrük işlemlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması.Öte yandan, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2019 yılı sıralaması bu ay içinde Dünya Bankası tarafından açıklanacak.

Kaynak: DHA