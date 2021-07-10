Frutti Extra Bursaspor'dan EuroCup değerlendirmesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Frutti Extra Bursaspor'dan EuroCup değerlendirmesi

Frutti Extra Bursaspor'dan EuroCup değerlendirmesi
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

FRUTTİ Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin, "Yıllardır bu arenada mücadele eden takımlara karşı oynayacağız. İşimiz zor, grup aşamasını mümkün olduğu kadar iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi.

FRUTTİ Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin, "Yıllardır bu arenada mücadele eden takımlara karşı oynayacağız. İşimiz zor, grup aşamasını mümkün olduğu kadar iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi. Başantrenör Dusan Alimpijevic de taraftara seslenerek ayakların yere sağlam basmasını istedi.

Bu sezon ikinci kez EuroCup'ta mücadele verecek olan Frutti Extra Bursaspor'da Başkan Sezer Sezgin ve Başantrenör Dusan Alimpijevic açıklamalarda bulundu. Uygun bir bütçe ile, hızlı hareket ederek iyi bir takım kurduklarına değinen Başkan Sezer Sezgin, Avrupa'da oynamanın hedefleri olduğunu ve bu hedefi gerçekleştirdiklerini kaydetti. Başkan Sezgin, yaptığı açıklamada "Grupta çok zorlu ve yüksek bütçeli, Avrupa'nın ekol takımları var. Yıllardır bu arenada mücadele eden takımlara karşı oynayacağız. İşimiz zor, grup aşamasını mümkün olduğu kadar iyi yerde bitirmek istiyoruz. EuroCup oynarken Basketbol Süper Ligi'ndeki mücadelelerde gücümüzün düşmemesi gerekiyor. Bu zorlu süreçte taraftarımızın her şartta bizi desteklemesini bekliyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde takım bütçesi ve organizasyon özelinde açıklamalarda bulunacağım" dedi.

Ayrıca Bursaspor futbol takımına da değinen Başkan Sezgin, "Futbol takımımıza da yeni yönetimle beraber başarılı bir sezon diliyorum. Umarım amiral gemimiz Bursaspor Futbol Takımı layık olduğu Süper Lig'e bu sezon geri döner" diye konuştu.Başantrenör Alimpijevic ise, hedeflerine ve önümüzdeki sezona ilişkin görüşlerini bildirdi. "Öncelikle taraftarlarımızdan ayaklarımızın yere basmasını rica ediyorum" ifadelerini kullanan Alimpijevic, şöyle konuştu: "Gördüğünüz gibi 9. torbadan kuraya katıldık. Hiç olmadığı kadar savaşacağız ve gerekirse sahada ölecek ve bize verilen sevginin karşılığını vermeye çalışacağız. Grupta daha önce EuroLeague'de oynamış ve ciddi bütçelere sahip takımlar var. Bu takımlardan bazılarının hedefi EuroCup'ı kazanarak tekrar EuroLeague'e ulaşmak. Burada mücadele etmenin camiamıza ve takımımıza ne ifade ettiğini biliyoruz ve bu kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Transfer dönemini erken tamamladığımız için avantajlıyız. İmzalayabildiğimiz en iyi oyuncularla imzaladığımızı düşünüyoruz. Gerçekçi davranarak, ayaklarımız yere basarak bu kupada devam etmek istiyoruz. Bu sene taraftarlarımıza çok ihtiyacımız var çünkü bir taraftar gücü olmadan neredeyse hiçiz ama taraftarlarımızla çok şey başarabiliriz. Geçen seneki gibi, zor dönemde zor olanı yapıp bizi desteklemişlerdi, kazanırken desteklemek kolaydır ama bu sene de kötü bir döneme girdiğimizde bizi destekleyeceklerine inanıyoruz."Frutti Extra Bursaspor; EuroCup'ta B Grubu'nda Valencia Basket, Promitehas Patras, Gran Canaria, Buducnost VOLI Podgorica, Virtus Segafredo Bologna, Cedevita Olimpija Ljubljana, Mincidelice JL Bourg en Bresse, Ratiopharm Ulm, Umana Reyer Venice ile eşleşti.

EuroCup'ta mücadele verecek olan Frutti Extra Bursaspor'un rakipleri belli oldu. Statüye göre 10'arlı gruplarda takımlar iki devrede 18 maç yapacak, ilk 8'ler TOP 16'ya kalacak.


Frutti Extra Bursaspor'dan EuroCup değerlendirmesi
Frutti Extra Bursaspor'dan EuroCup değerlendirmesi
Frutti Extra Bursaspor'dan EuroCup değerlendirmesi
Frutti Extra Bursaspor'dan EuroCup değerlendirmesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

Galatasaray Futbol Takımı, antrenmanlarını taraftarlarına açıyor
Galatasaray Futbol Takımı, antrenmanlarını taraftarlarına açıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam Sertab Erener Melisa Döngel Burak Özçivit
Spor Ali Koç Balotelli Burak Elmas Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Frutti Extra Bursaspor'dan EuroCup değerlendirmesi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 11:10:25. #1.16#

title