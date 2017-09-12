Froome Bu Kez Gözünü Dünya Şampiyonası'na Dikti
Team Sky lideri, Dünya Yol Bisikleti Şampiyonası'nın bireysel zamana karşı yarışında Büyük Britanya'yı temsil edecek.
Froome bu kez gözünü Dünya Şampiyonası'na dikti
Team Sky lideri, Dünya Yol Bisikleti Şampiyonası'nın bireysel zamana karşı yarışında Büyük Britanya'yı temsil edecek.Bu sezon Tour de France ve La Vuelta'da zafere ulaşarak tarihte bunu başaran üçüncü bisikletçi olan Chris Froome, 17-24 Eylül tarihleri arasında Norveç'in Bergen kentinde düzenlenecek Dünya Yol Bisikleti Şampiyonası'nda Büyük Britanya'nın erkekler bireysel zamana karşı kadrosuna dahil edildi.
Büyük Britanya Bisiklet Takımı'nın bugün duyurduğu kadroda Froome'un yanı sıra Steve Cummings'in bu disiplinde yarışacağı bildirildi.
Tour de France'ta geçirdikleri kazalar sebebiyle yarışı terk etmek zorunda kalan Mark Cavendish ve Geraint Thomas ise Norveç'e gidecek kafilede yer alamayacak.
2012 ve 2016'daki olimpiyat oyunlarında bireysel zamana karşı kategorisinde iki bronz madalyası bulunan Froome, Dünya Şampiyonası'nda ise bu yıl ilk madalyasını kovalayacak. 32 yaşındaki bisikletçi daha önce yaptığı açıklamada Bergen'deki yol yarışı parkurunun kendisine uygun olmadığını belirtmiş, ancak zamana karşı parkuru için herhangi bir yorumda bulunmamıştı.
20 Eylül'de gerçekleştirilecek bireysel zamana karşı yarışında Froome'un en ciddi rakipleri, unvanını korumak için Bergen'e gelecek Tony Martin ile bu yıl Giro d'Italia'yı kazanan zamana karşı uzmanı Tom Dumoulin olacak.
Kaynak: EuroSport.com