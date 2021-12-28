Freni boşalan kamyonet çocuk parkına daldı: 2 yaralı - Haberler
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Freni boşalan kamyonet çocuk parkına daldı: 2 yaralı

Freni boşalan kamyonet çocuk parkına daldı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da freni boşalan inşaat malzemesi yüklü kamyonet çocuk parkına daldı.

İZNİK, BURSA (İHA) - Bursa'da freni boşalan inşaat malzemesi yüklü kamyonet çocuk parkına daldı. Kazada sürücü ile yanında bulunan yolcu yaralanırken, çocuk parkından kimsenin bulunmaması bir faciayı önledi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında İznik ilçesi Çiçekli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B.E (54) idaresindeki 11 DZ 945 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyonet, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı freni boşaldı. Freni boşalan kamyonet, sürücüsü olan H.B.E'nin kontrolünden çıkarak çocuk parkına daldı. Çevredekilerin kazayı görmesi üzerine jandarma ve sağlık ekiplerine durumu bildirdiler. Kamyonette bulunan sürücü H.B.E ve yanında bulunan yolcu E.Ö. yaralandı. Yaralılar ambulans ile İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan o sırada parkta kimsenin bulunmaması bir faciayı önledi.

Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

(Mehmet Buldu - İlkay Altay/İHA)

Freni boşalan kamyonet çocuk parkına daldı: 2 yaralı

Freni boşalan kamyonet çocuk parkına daldı: 2 yaralı

Freni boşalan kamyonet çocuk parkına daldı: 2 yaralı

Freni boşalan kamyonet çocuk parkına daldı: 2 yaralı

Freni boşalan kamyonet çocuk parkına daldı: 2 yaralı

Freni boşalan kamyonet çocuk parkına daldı: 2 yaralı

Freni boşalan kamyonet çocuk parkına daldı: 2 yaralı

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